Seis mexicanos buscarán hacer historia en el LAAC 2026 a jugarse en Lima

Por la revancha en Lima. Gerardo Gómez ya sabe lo que es jugar un torneo LAAC. (FMG)

Los seis golfistas que integran el equipo de México, saldrán con la presión de estar entre los favoritos para el primer recorrido de este jueves en la undécima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) que se jugará durante cuatro días en el Lima Golf Club, en Lima, Perú.

México apuesta por su tercer título tras la victoria de Álvaro Ortiz en 2019 y Santiago de la Fuente en 2024. Ahora con Carlos Astiazarán, Eduardo Derbez, Gerardo Gómez, Héctor González Cramer, José López, José Antonio Safa y Carlos Treviño Derbez aspiran a continuar con la tradición.

La delegación mexicana disputó este miércoles la segunda y última ronda de práctica previo al inicio del LAAC, en el Lima Golf Club, un campo par 70 de 6 mil 804 yardas.

El incentivo para quien resulte campeón el próximo domingo es obtener exenciones para los Majors: El Masters, The Open y el U.S. Open, eventos que permitirán al ganador competir en un field con los mejores golfistas del mundo de la actualidad.

En total son 108 golfistas de 29 naciones los que buscarán el ansiado trofeo LAAC 2026. Por México José Antonio Safa, Gerardo Gómez y Carlos Astiazarán, actual campeón nacional y quien hará su debut en este evento, son algunos de los jugadores a seguir.