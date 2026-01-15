Carlos Treviño y Eduardo Derbez inician sólidos en el torneo LAAC 2026

LAAC 2026. Carlos Treviño durante su primer recorrido en el LIma Golf Club. (FMG)

Con Carlos Treviño y Eduardo Derbez empatados en el tercer sitio, los golfistas mexicanos iniciaron su lucha hacia la conquista del título en el torneo Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026, tras la primera ronda en el Lima Golf Club, en la capital peruana.

Treviño y Derbez firmaron tarjeta de 68 golpes (-2), al igual que el guatemalteco Gabriel Palacios (el mejor jugador del WAGR en el field) y se colocan a dos golpes de distancia de dos jugadores que comparten el primer sitio de la clasificación, el argentino Andy Schonbaum y el venezolano Andrés Martínez. Ambos tuvieron ronda de 66 golpes (-4).

“Estuve muy sólido con el driver, no fallé ningún fairway. Eso me ayudó muchísimo y fue clave para lograr un buen score”, dijo Schonbaum sobre su jornada del jueves.

En el evento que compiten 108 golfistas de 29 países, los mexicanos tuvieron una buena primera ronda, en el Top 10 también se colocaron Antonio Safa, quien con ronda de 69 empata al sexto sitio y el campeón nacional Carlos Astiazarán comparte el décimo sitio tras recorrido de 70 golpes (even).

Los mexicanos se sienten inspirados por Álvaro Ortiz y Santiago de la Fuente, quienes conquistaron los títulos de este torneo en 2019 y 2024, de manera respectiva.

Es así como cuatro de los sietes mexicanos han iniciado combatientes la undécima edición del torneo amateur más importante de la región que otorgará al campeón una exención para jugar el Masters Tournament, The Open y el U.S. Open de 2026.

En cuanto a los otros mexicanos Gerardo Gómez y Héctor González Cramer empatan en la posición 17 con 71 (+1) y José López cierra el día T97 82 (+12).