Lista de convocados de Javier Aguirre para la Selección Mexicana; hay sorpresas y la base es Chivas

Lista de convocados de Javier Aguirre Selección Mexicana

La Selección Mexicana dio a conocer una convocatoria atípica para sus partidos amistosos y de preparación frente a Panamá y Bolivia. Javier Aguirre optó por un llamado integrado exclusivamente por futbolistas de la Liga MX, una decisión que marca una línea clara de observación interna y que deja varias lecturas rumbo al proceso de 2026.

Con 27 jugadores, la lista combina nombres consolidados, apuestas recientes y un protagonismo evidente del Club Deportivo Guadalajara, con ocho convocados.

Las sorpresas de la convocatoria de Javier Aguirre

El técnico mexicano presentó un grupo que se apoya por completo en el torneo local. La ausencia de futbolistas que militan en Europa no es casualidad. Al no ser fecha FIFA, Aguirre apuesta por medir el rendimiento inmediato de quienes compiten semana a semana en México y enviar una señal directa a los clubes sobre la exigencia en el campeonato doméstico.

Uno de los nombres que más ruido generó fue el de Richard Ledezma. El jugador de Chivas había estado rodeado de versiones que lo vinculaban con la selección de Estados Unidos por su doble nacionalidad.

Otro caso que ilustra el criterio del seleccionador es el de Brian Gutiérrez. El refuerzo del Rebaño Sagrado para 2026 suma apenas un par de partidos con el club, suficientes para llamar la atención del cuerpo técnico nacional.

Kevin Castañeda también destaca como una de las novedades. El mediocampista de Xolos había sido una de las figuras del torneo anterior y, pese a ello, no había entrado en planes recientes. Aguirre lo reincorpora como reconocimiento a su regularidad y peso en el mediocampo.

Convocados de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia

Porteros

Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos Laguna

Defensas

Richard Ledezma - Chivas

Jorge Sánchez - Cruz Azul

Víctor Guzmán - Monterrey

Israel Reyes - América

Ramón Juárez - América

Eduardo Águila - Atlético de San Luis

Everardo López - Toluca

Jesús Gallardo - Toluca

Bryan González - Chivas

Medios

Luis Romo - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Denzell García - FC

Juárez Diego Lainez - Tigres

Roberto Alvarado - Chivas

Iker Fimbres - Monterrey

Carlos Rodríguez- Cruz Azul

Kevin Castañeda - Xolos

Obed Vargas - Seattle Sounders

Marcel Ruiz - Toluca

Brian Gutiérrez - Chivas

Gilberto Mora - Xolos

Delanteros

Ángel Sepúlveda - Chivas

Germán Berterame - Monterrey

Armando González - Chivas

¿Cuándo juega México?

El combinado tricolor, dirigido por Javier Aguirre, enfrentará el 22 de enero a Panamáe n Ciudad de Panamá y tres días después, el 25 de enero, México se medirá a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.