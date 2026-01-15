Lista de convocados de Javier Aguirre para la Selección Mexicana; hay sorpresas y la base es Chivas

La Selección Mexicana dio a conocer una convocatoria atípica para sus partidos amistosos y de preparación frente a Panamá y Bolivia. Javier Aguirre optó por un llamado integrado exclusivamente por futbolistas de la Liga MX, una decisión que marca una línea clara de observación interna y que deja varias lecturas rumbo al proceso de 2026.
Con 27 jugadores, la lista combina nombres consolidados, apuestas recientes y un protagonismo evidente del Club Deportivo Guadalajara, con ocho convocados.
Las sorpresas de la convocatoria de Javier Aguirre
El técnico mexicano presentó un grupo que se apoya por completo en el torneo local. La ausencia de futbolistas que militan en Europa no es casualidad. Al no ser fecha FIFA, Aguirre apuesta por medir el rendimiento inmediato de quienes compiten semana a semana en México y enviar una señal directa a los clubes sobre la exigencia en el campeonato doméstico.
Uno de los nombres que más ruido generó fue el de Richard Ledezma. El jugador de Chivas había estado rodeado de versiones que lo vinculaban con la selección de Estados Unidos por su doble nacionalidad.
Otro caso que ilustra el criterio del seleccionador es el de Brian Gutiérrez. El refuerzo del Rebaño Sagrado para 2026 suma apenas un par de partidos con el club, suficientes para llamar la atención del cuerpo técnico nacional.
Kevin Castañeda también destaca como una de las novedades. El mediocampista de Xolos había sido una de las figuras del torneo anterior y, pese a ello, no había entrado en planes recientes. Aguirre lo reincorpora como reconocimiento a su regularidad y peso en el mediocampo.
Convocados de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia
Porteros
Ángel Malagón - América
Raúl Rangel - Chivas
Carlos Acevedo - Santos Laguna
Defensas
Richard Ledezma - Chivas
Jorge Sánchez - Cruz Azul
Víctor Guzmán - Monterrey
Israel Reyes - América
Ramón Juárez - América
Eduardo Águila - Atlético de San Luis
Everardo López - Toluca
Jesús Gallardo - Toluca
Bryan González - Chivas
Medios
Luis Romo - Chivas
Erik Lira - Cruz Azul
Denzell García - FC
Juárez Diego Lainez - Tigres
Roberto Alvarado - Chivas
Iker Fimbres - Monterrey
Carlos Rodríguez- Cruz Azul
Kevin Castañeda - Xolos
Obed Vargas - Seattle Sounders
Marcel Ruiz - Toluca
Brian Gutiérrez - Chivas
Gilberto Mora - Xolos
Delanteros
Ángel Sepúlveda - Chivas
Germán Berterame - Monterrey
Armando González - Chivas
¿Cuándo juega México?
El combinado tricolor, dirigido por Javier Aguirre, enfrentará el 22 de enero a Panamáe n Ciudad de Panamá y tres días después, el 25 de enero, México se medirá a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.