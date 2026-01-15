Racing vs Barcelona: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo la Copa del Rey

Racing vs Barcelona | Copa del Rey Será uno de los últimos partidos en definir los cuartos de final de esta edición del torneo.

La fase de dieciseisavos de final en la Copa del Rey cierra el día de hoy con el partido entre el Racing de Santander y el FC Barcelona. Los líderes de la segunda y la primera división del futbol español se enfrentan en un partido que promete grandes emociones. El equipo de Santander está viviendo una temporada ahistórica en la que podría regresar al máximo circuito después de una larga ausencia. Por su parte, los blaugranas vienen de ser campeones de la Supercopa de España en Arabia Saudita y quieren mantenerse en competencia por otro trofeo de la mano de Hansi Flick.

El día de ayer, el Albacete protagonizó la sorpresa del torneo luego de eliminar al Real Madrid con marcador de 3-2. Los ‘Merengues’ ampliaron su crisis tras la salida de Xabi Alonso y el debut de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo. Ahora, el Racing de Santander busca emular al ‘Queso Mecánico’ y hacerse con un boleto a los cuartos de final. El ganador de este partido se enfrentará al Atlético de Madrid en la siguiente ronda, quien viene de derrotar al Deportivo La Coruña.

Eyes on the prize 🏆 pic.twitter.com/RRr7wprVAh — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2026

¿A qué hora se juega el Racing vs Barcelona? | Copa del Rey

14:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Racing vs Barcelona? | Copa del Rey

SKY Sports

¿Cómo ver en app el Racing vs Barcelona? | Copa del Rey

SKY+

Previa del Racing vs Barcelona | Copa del Rey

El Racing Club de Santander ha pasado más de 10 años fuera de la primera división del futbol español luego de haber descendido en 2012. Ahora, el equipo verdiblanco marcha en el primer lugar de LaLiga 2 y comienza a perfilarse como uno de los equipos que podría regresar al máximo circuito la próxima temporada si mantiene el buen nivel. Ahora, tienen la oportunidad de conseguir un resultado histórico en casa y que les de el golpe anímico que necesitan para encarar la segunda mitad de la temporada en busca del anhelado ascenso.

Mientras tanto, el FC Barcelona viene de coronarse en la Supercopa de España ante el Real Madrid. Los dirigidos por Hansi Flick continúan en gran omento y buscando una temporada histórica de triplete siendo líderes de LaLiga y continuando en la carrera por la UEFA Champions League, torneo que no ganan hace más de 10 años y que sueñan con recuperar para ponerse en la cima del futbol europeo.

En la fase previa, el Raching de Santander ya dejó fuera a uno de los mejores equipos de primera división de este año tras derrotar 2-1 al Villarreal. Por su parte, el Barcelona viene de derrotar al CD Guadalajara. El ganador de este duelo tendrá que medirse al Atlético de Madrid en los cuartos de final en lo que podría ser un duelo crucial en la carrera por esta Copa del Rey.

Posibles alineaciones del Racing vs Barcelona | Copa del Rey

Racing de Santander: Jokin Ezkieta, Mario García, Facundo González, Javier Castro, Alvaro Mantilla, Gustavo Puerta, Maguette Gueye, Iñigo Vicente, Peio Canales, Marco Sangalli, Andrés Martín.

FC Barcelona: Joan García, Joules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alex Balde, Dani Olmo, Eric García, Pedri, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Ferrán Torres.