Tigres vs Toluca: horario, canal, cómo y dónde ver EN VIVO Jornada 3 de la Liga MX

Partido de la Jornada 3 Tigres vs Toluca Fotoarte: La Crónica

Este sábado 17 de enero, las actividades de la Jornada 3 del Clausura 2026 continúan con un partido tan emocionante como emotivo entre los Tigres UANL reciban al Deportivo Toluca en un duelo con aroma a clásico moderno del fútbol mexicano.

¿A qué hora es el partido Tigres vs Toluca?

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en un enfrentamiento que representa mucho más que tres puntos: es la reedición de una rivalidad reciente que ya se ha vuelto épica, con antecedentes de finales, duelos apasionados y orgullo regional en juego.

¿Dónde y cómo ver el partido Tigres vs Toluca?

Para quienes deseen seguir este choque en vivo, la transmisión estará disponible por Azteca 7 en señal abierta en México, así como por FOX y FOX One para quienes prefieran el sistema de paga o streaming. Además, podrás seguir minuto a minuto, estadísticas y análisis en vivo a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Cómo llegan Tigres y Toluca a este partido?

Toluca llega con la motivación de repetir su dominio histórico, después de haber levantado el título del torneo pasado ante Tigres, un duelo que quedó grabado en la memoria de sus aficionados.

Por su parte, los felinos no solo buscan el triunfo en casa, sino redimirse tras su derrota reciente ante Pumas UNAM, que cortó una década de invicto dentro de este estadio frente a equipos de gran calibre.

Posibles alineaciones

Tigres UANL

Portero: Nahuel Guzmán

Nahuel Guzmán Defensa: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata, Osvaldo Rodríguez

Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata, Osvaldo Rodríguez Volantes de contención: Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán

Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán Medios ofensivos: Diego Lainez, Juan Brunetta, Marcelo Flores

Diego Lainez, Juan Brunetta, Marcelo Flores Delantero: Nicolás Ibáñez

📹🐯 ¡Cerramos la semana de trabajo y estamos listos para la Jornada 3 en casa! 🗣️ ¡Vamos La U!@SmartFitMx pic.twitter.com/bvKs2kMq1u — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 16, 2026

Toluca FC

Portero: Luis García

Luis García Defensa: Sergio Simón, Antonio Briseño, Federico Pereira, Jesús Gallardo

Sergio Simón, Antonio Briseño, Federico Pereira, Jesús Gallardo Mediocampo: Marcel Ruiz, Franco Romero, Jesús Angulo, Nicolás Castro

Marcel Ruiz, Franco Romero, Jesús Angulo, Nicolás Castro Ataque: Helinho, Paulinho