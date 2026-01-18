Eduardo Derbez firma un séptimo lugar destacado para México en el LAAC 2026

SOBRESALIENTE. El regiomontano Eduardo Derbez se convirtió en la gran revelación del contingente nacional al finalizar en la séptima posición, siendo el mejor representante de México en la competencia.

La ronda final del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 culminó este domingo en el exigente Lima Golf Club, un campo que volvió a imponerse a los mejores aficionados de la región con condiciones técnicas que retaron precisión, estrategia y temple.

El mexicano Eduardo Derbez se convirtió en la gran revelación del contingente nacional al finalizar en la séptima posición, siendo el mejor representante de México en la competencia. El regiomontano recibió a mitad de semana la notificación de un lugar disponible en el field y, sin dudarlo, aceptó la invitación. Su temple competitivo lo llevó a cerrar el torneo con un sólido 280 golpes (even)

DESEMPEÑO DEL RESTO DE LA DELEGACIÓN MEXICANA

Los también mexicanos José Antonio Safa y Carlos Astiazarán terminaron empatados en la posición 18, ambos con 285 golpes (+5), mostrando consistencia en una cancha que castigó los errores mínimos.

Por su parte, Gerardo Gómez concluyó en la posición T26 con 288 golpes (+8); mientras que Héctor González Cramer cerró en T43 con 292 golpes (+12), completando la actuación del equipo nacional en territorio peruano.

PULCINI CONQUISTA EL LAAC Y OBTIENE PASES A TRES MAJORS

El campeón del torneo fue el argentino Mateo Pulcini, quien firmó un total de 275 golpes (-5). Tras quedar quinto en el Campeonato Nacional Amateur 2025, Pulcini coronó ahora su ascenso internacional al adjudicarse el LAAC 2026, un logro que le abrirá las puertas para participar en tres de los torneos más prestigiosos del mundo: el Masters Tournament, The Open y el U.S. Open.

El venezolano Virgilio Paz terminó segundo después de ceder en un desempate de dos hoyos, mientras que el podio se completó con el colombiano Tomás Restrepo y el paraguayo Erich Fortlage, ambos empatados con 277 golpes (-3).

MÉXICO RECIBIRÁ LA PRÓXIMA EDICIÓN DEL LAAC

La duodécima edición del LAAC se disputará en México, teniendo como sede El Camaleón en Mayakoba, un campo con certificación internacional que ha albergado eventos de talla mundial. Será el regreso del prestigioso torneo al país después de siete años, convirtiéndose en una vitrina clave para los mejores golfistas latinoamericanos en 2027.