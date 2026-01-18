Juninho salva a Pumas: cabezazo del brasileño sella empate 1-1 ante León en CU

EL EMPATE. Olavio Vieira Dos Santos de Pumas celebra un gol este domingo, durante un partido por la jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. (Alex Cruz/EFE)

Los Pumas UNAM evitaron este domingo una derrota en casa al empatar 1-1 ante el León, en la continuación de la jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El protagonista del empate fue el brasileño Juninho, quien marcó de cabeza en la segunda mitad.

Antes de la reacción auriazul, el conjunto esmeralda se adelantó temprano. Al minuto 9, el colombiano Diber Cambindo firmó el 0-1 tras aprovechar un rebote en un tiro de esquina para conectar un sólido remate de cabeza imposible para el meta universitario.

KEYLOR NAVAS SOSTIENE A LOS UNIVERSITARIOS

El arranque del encuentro fue favorable para León, que desde el minuto 6 estuvo cerca de abrir el marcador con un zurdazo de Cambindo, bien detenido por Keylor Navas, quien tuvo varias intervenciones determinantes. El guardameta costarricense, exfigura del Real Madrid, volvió a ser clave para mantener con vida a los locales.

Pumas reaccionó al dominar la posesión e imponer condiciones en el mediocampo. Al 38’, el panameño Adalberto Carrasquilla estuvo a punto de empatar tras recibir un pase filtrado del ecuatoriano Pedro Vite, pero su remate salió desviado.

EL EMPATE LLEGA DESDE LA BANCA

Para la segunda mitad, León volvió a asomarse con peligro. Al minuto 65, Navas se creció de nuevo al achicar ante Juan Pablo Domínguez, apagando una acción que pudo significar el 0-2.

La mejoría de Pumas se consolidó a partir de los ajustes del estratega Efraín Juárez, quien ingresó a Alan Medina al 67’. Ocho minutos después, Medina sirvió un centro preciso que Juninho mandó a guardar con un certero cabezazo al 75’, firmando el 1-1 definitivo.

PUMAS ESCALA POSICIONES; LEÓN SE MANTIENE EN MEDIA TABLA

En los minutos finales, los universitarios presionaron para buscar la remontada, aunque la zaga esmeralda resistió con orden. Con el empate, Pumas llegó a cinco puntos, colocándose en la sexta posición, a cuatro unidades del líder.

Por su parte, León se ubica en el noveno lugar con cuatro puntos tras tres fechas disputadas.

ASÍ VA LA JORNADA 3 DEL CLAUSURA 2026

La fecha comenzó el viernes con la goleada de Monterrey por 1-5 sobre Mazatlán, con tantos de Jesús Corona, el argentino Jorge Rodríguez, el francés Anthony Martial, Germán Berterame e Iker Fimbres. Por los cañoneros descontó el ecuatoriano Jordan Sierra.

El sábado, Chivas mantuvo su paso perfecto al vencer 2-1 a Querétaro, con goles de Armando González y Roberto Alvarado. Con nueve puntos, el Guadalajara es líder general, seguido por el campeón Toluca, que igualó sin goles ante Tigres UANL.

En otros resultados:

Cruz Azul 1-0 Puebla (gol de José Paradela ).

(gol de ). Atlas 1-0 Necaxa .

. Tijuana 1-1 Atlético San Luis.

La jornada cierra este domingo con los duelos: