Los Rams sobreviven a un final de locura y eliminan a los Bears en Chicago

SE IMPONE. El quarterback de los Rams, Matthew Stafford, sufrió con el clima ártico y terminó con 258 yardas, sin touchdowns ni intercepciones. (Foto @RamsNFL)

Los Ángeles Rams sobrevivieron este domingo a otro final de infarto protagonizado por los Chicago Bears y se impusieron 20-17 en tiempo extra en un gélido Soldier Field, con temperaturas de -9 grados Celsius, para avanzar a la final de la NFC, donde visitarán a los Seattle Seahawks con el pase al Super Bowl LX en disputa.

Caleb Williams y los Bears estuvieron cerca de remontar otra vez —como tantas veces en la temporada—, pero esta vez dijeron adiós al sueño del Super Bowl. Chicago, el equipo con más remontadas en cuartos periodos (7), forzó la prórroga con un pase espectacular del quarterback a Cole Kmet que empató el marcador 17-17.

UNA INTERCEPCIÓN DECISIVA Y LA JUGADA QUE ABRIÓ EL TRIUNFO

Chicago tuvo incluso la posesión para ganar en tiempo extra, pero una intercepción de Kam Curl a Williams devolvió la oportunidad a los Rams.Una recepción soberbia de Davante Adams, arrastrando ambos pies dentro del campo bajo intensa nieve, acercó a los Rams a zona de gol de campo. Harrison Mevis no falló desde las 42 yardas, sellando el 20-17 definitivo.

El quarterback de los Rams, Matthew Stafford, sufrió con el clima ártico y terminó con 258 yardas, sin touchdowns ni intercepciones.Williams arriesgó más: lanzó para 257 yardas, sumó 40 por tierra y conectó dos touchdowns, pero pagó caro sus tres intercepciones, que terminaron decidiendo el partido.

UN ESPECTÁCULO BAJO LA TORMENTA

El duelo se disputó en un Soldier Field cubierto de nieve, obligando al personal de mantenimiento a limpiar las líneas del campo en cada pausa.Pese a las condiciones extremas, el estadio estuvo lleno: las entradas más baratas alcanzaban los 420 dólares, pero no hubo asientos vacíos, impulsados por una afición que no veía a su equipo tan cerca de una final de conferencia en años.

Los Bears, motivados tras eliminar a los Green Bay Packers con una remontada épica, salieron agresivos. En su primera serie, el entrenador Ben Johnson decidió jugarse un cuarto down y tres yardas, pero la apuesta falló: Cobie Durant desvió el pase de Williams, y en el siguiente drive los Rams anotaron con una carrera de Kyren Williams para el 7-0.

LOS BEARS RESPONDEN, PERO RAMS GOLPEA ANTES DEL DESCANSO

Chicago contestó de inmediato con un pase de tres yardas a DJ Moore, y luego tomó la ventaja con un gol de campo de Cairo Santos (10-7).Los Rams empataron antes del descanso con otro gol de campo de Mevis, dejando el marcador 10-10.

El tercer cuarto se convirtió en un duelo defensivo. Stafford sufrió para encontrar receptores y Williams, obligado a arriesgar en la nevada, lanzó su segunda intercepción.

EL ÚLTIMO CUARTO, TERRITORIO DE LOS BEARS… HASTA AHORA

Los Bears dominaron los cuartos periodos durante toda la temporada, pero esta vez fueron los Rams quienes golpearon primero: con seis minutos por jugar, Kyren Williams firmó su segundo touchdown para poner el 17-10.

Parecía la jugada decisiva, pero Chicago volvió a recurrir a su magia tardía. Con dos minutos en el reloj, Williams retrocedió hasta la yarda 40 para evitar la captura y desde ahí encontró a Kmet en una jugada irreal que forzó la prórroga.

PRÓRROGA, ERROR FATAL Y CLASIFICACIÓN ANGELINA

Chicago recibió el balón primero y solo necesitaba un gol de campo, pero Kam Curl interceptó a Williams cerca del medio campo.En la mejor jugada de Stafford en toda la noche, el quarterback conectó con Davante Adams para poner a su equipo en zona de definición.

Mevis, imperturbable bajo la nieve, conectó el gol de campo del triunfo.

Los Rams avanzan y se medirán el próximo domingo a los Seattle Seahawks en el Lumen Field, con el boleto al Super Bowl LX en Santa Clara en juego. Los Seahawks vienen de un dramático 33-30 sobre los Buffalo Bills, aunque perdieron por lesión a su quarterback Bo Nix.