Patriots apagan la racha de Houston y vuelven a una final de conferencia

ADELANTE. Los Patriots avanzaron para enfrentar el próximo domingo a los Denver Broncos, quienes vencieron 33-30 a los Buffalo Bills, aunque perdieron por lesión a su quarterback Bo Nix. (Foto: @Patriotas)

Los New England Patriots superaron este domingo, bajo una intensa nevada en Boston, a la temible defensa de los Houston Texans por 28-16, asegurando su boleto a la final de la Conferencia Americana donde enfrentarán a los Denver Broncos.

Houston llegó a la ronda divisional —instancia que nunca ha logrado superar— con una racha de diez victorias consecutivas, sustentadas en una defensa dominante. Sin embargo, en Foxborough cometieron cinco pérdidas de balón, incluidas cuatro intercepciones a C.J. Stroud, errores que pagaron caro.

BOSTON CELEBRA EL REGRESO DE UN HISTÓRICO

Esta derrota marcó la séptima eliminación de los Texans en la ronda divisional, equivalente a los cuartos de final de la NFL.Por su parte, los Patriots alcanzan una final de conferencia por primera vez desde 2018, la última temporada del legendario Tom Brady con el equipo.

El joven mariscal Drake Maye, llamado a liderar una nueva era en New England, completó 16 de 27 pases, con tres envíos de touchdown, 179 yardas, además de 66 por tierra. Junto a Matthew Stafford, se mantiene en la conversación por el premio MVP de la temporada.

STROUD, CONTENIDO POR UNA DEFENSA DOMINANTE

Aunque Maye sufrió una intercepción, su actuación fue muy superior a la de Stroud, quien terminó con 20 de 47 pases completados, 212 yardas, un solo touchdown y cuatro entregas que sepultaron a los Texans.

La primera anotación del encuentro llegó en un cuarto intento, cuando Maye conectó con DeMario Douglas, quien corrió 21 yardas hasta la anotación sin oposición, poniendo el 7-0.

INTERCEPCIONES DETERMINANTES Y DOBLE GOLPE ANTES DEL DESCANSO

Houston respondió con un gol de campo de Ka’imi Fairbairn, y en el segundo cuarto tomó ventaja gracias a un pase de touchdown de Stroud a Christian Kirk.

Pero los Patriots reaccionaron con contundencia:

Marcus Jones interceptó un pase corto de Stroud y lo devolvió a las diagonales.

interceptó un pase corto de Stroud y lo devolvió a las diagonales. Stefon Diggs amplió la ventaja con un pase de Maye para colocar el 21-10 al descanso.

TEXANS ACORTAN, PERO PATRIOTS REMATAN EN EL ÚLTIMO CUARTO

Tras el medio tiempo, Houston intentó volver al partido, pero solo logró dos goles de campo de Fairbairn, acercándose 21-16. Sin embargo, cada avance parecía chocar contra una muralla defensiva de New England.

Al inicio del cuarto periodo, los Patriots sellaron el resultado con una espectacular recepción a una mano de Kayshon Boutte, quien atrajo un pase de 32 yardas de Maye para el 28-16 definitivo.

DENVER ESPERA; EL SUPER BOWL LX YA ASOMA EN EL HORIZONTE

Sin capacidad de reacción en los minutos finales, Houston se despidió nuevamente en la ronda divisional.Los Patriots avanzaron para enfrentar el próximo domingo a los Denver Broncos, quienes vencieron 33-30 a los Buffalo Bills, aunque perdieron por lesión a su quarterback Bo Nix.

El ganador disputará el Super Bowl LX.