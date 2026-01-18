Pausa en la liga por la selección

COMPROMISO. Ojalá Aguirre pueda sacar conclusiones y alguno de los jóvenes que tienen esta oportunidad se suba a la lista final, pero luce muy complicado. (Tomas Regueiro/Tomas Regueiro)

Es un semestre atípico en el futbol mexicano y por eso el calendario de este torneo tendrá varias interrupciones para darle tiempo de trabajo a Javier Aguirre con la selección nacional, con un par de partidos que tendrán solamente a jugadores de la liga local.

Personalmente creo que este tipo de preparación es demasiado anticuado; las potencias del mundo no utilizan estas sesiones, por algo será, además de que afectan a la liga local al pararla por completo.

¿SIRVEN REALMENTE ESTOS AMISTOSOS?

Sí, es un año atípico y el Mundial será en casa, pero tengo dudas de que estos partidos servirán, cuando supuestamente Aguirre ya debe tener definida prácticamente toda la lista, y además, quienes son los probables titulares no vendrán a estos encuentros.

Habrá algunos que tengan la oportunidad de mostrarse más frente al “Vasco”, caso específico de la “Hormiga” González, quien solamente ha tenido una concentración previa y deberá ser titular en estos partidos amistosos.

UNA OPORTUNIDAD PARA GANARSE UN LUGAR

También servirá para Carlos Acevedo; ojalá finalmente pueda tener minutos para entrar en la discusión sobre el tercer portero, que hasta la fecha sigue en poder de Guillermo Ochoa.

Ojalá Aguirre pueda sacar conclusiones y alguno de los jóvenes que tienen esta oportunidad se suba a la lista final, pero luce muy complicado.

LA LIGA SE DETIENE EN SU MEJOR MOMENTO

En la liga tendremos que ponerle pausa al gran arranque de Chivas, el equipo que mejor juega en este momento, y ojalá no les afecte esta pausa. También quedan las dudas sobre Toluca, Rayados, América y Cruz Azul.

Las discusiones entre aficionados tendrán que ponerse en pausa.

UN SEMESTRE EXTRAÑO… Y MOLESTO PARA LA AFICIÓN

Hay que aguantar. Es un semestre atípico en el futbol mexicano y para la afición, aunque de todos modos no nos gusta que corten el torneo.