Emilio González tiene un debut aceptable en el PGA Tour

En Honolulu. Emilio González se colocó entre los 50 mejores jugadores del primer torneo de la temporada 2026 en el PGA Tour. (Fpto especial)

El mexicano Emilio González tuvo un debut aceptable en el PGA Tour, luego de terminar en un empate al sitio 50 en el torneo Sony Open que se jugó en el Waialae Country Club en Honolulu.

González firmó recorridos de 72, 67, 68 y 69 para un total de 262 golpes (-16), resultado que lo colocó en empate al sitio 50 en su primer torneo como miembro del PGA Tour.

Más allá del resultado que pudiera verse como poco alentador, el golfista de San Migue Allende, Guanajuato, se estrenó en un campo par 70 en Hawái, en el que sólo en la primera ronda firmó dos golpes sobre par.

Además, González fue el único de los seis latinos participantes en el Sony Open, que logró jugar todo el fin de semana. De esta manera México vuelve a tener presencia en el PGA Tour, después de Raúl Pereda, que jugó en la temporada 2024 de la gira, pero no pudo mantener la membresía para la siguiente.

Como campeón del torneo se erigió Chris Gotterup, el estadounidense firmó rondas de 63, 69, 68 y 64 para suma de 264 (-16).

El segundo torneo de la temporada 2026 del PGA Tour será The American Express en la Quinta California del 22 al 25 de enero y ahí estará jugando el mexicano González.

Niemann y Johnson, invitados al Hero Dubai Desert Classic

El chileno Joaquín Niemann y el estadounidense Dustin Johnson, jugadores de LIV Golf recibieron invitación a jugar el torneo Hero Dubai Desert Classic del DP World Tour que se desarrollará del 22 al 25 de enero en el Emirates Golf Club de Dubái.

Para ambos jugadores será el primer torneo de la temporada 2026 que les servirá de entrenamiento para la quinta temporada de LIV que abrirá paso del 4 al 7 de febrero en el Riyadh Golf Club, Arabia Saudita.

En el mismo escenario tendrá acción el norirlandés Rory McIlroy, dos del mundo, que busca su primera victoria de la temporada después del empate al tercer sitio en el Dubái Internacional, torneo que ganó el español Nacho Elvira, quien también estará presente.