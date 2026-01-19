Golpe para Seattle: Charbonnet se perderá el resto de los playoffs

ESPN informó, a través de Adam Schefter, que el corredor Zach Charbonnet sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) durante la victoria en la Ronda Divisional frente a los San Francisco 49ers.

El entrenador en jefe Mike Macdonald lamentó la lesión de su jugador y destacó su impacto dentro y fuera del campo. “Le queda un largo y duro camino para regresar. ‘Charbs’ es el ejemplo perfecto de lo que significa ser un Seahawk: absolutamente duro, gran compañero, gran ser humano y lo deja todo en el campo. Duele que esté pasando por esto”, expresó.

Ajustes en el backfield de Seattle

Charbonnet se lesionó durante una carrera en el segundo cuarto del encuentro. Tras su salida, Kenneth Walker III asumió el rol de corredor principal y finalizó el partido con 116 yardas y tres touchdowns.

Velus Jones Jr., quien fue ascendido desde el equipo de prácticas como corredor secundario, terminó el encuentro con 10 yardas en seis acarreos.

Actualmente, Cam Akers es el único corredor sano disponible en el roster. El corredor del tercer equipo, George Holani, continúa fuera por una lesión en el tendón de la corva y aún no ha sido autorizado para regresar a los entrenamientos.

Una temporada destacada para Charbonnet

Seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2023, Charbonnet firmó la mejor temporada de su carrera en su tercer año como profesional. Registró 730 yardas terrestres y 12 touchdowns, con un promedio de 4.0 yardas por acarreo, además de sumar 144 yardas aéreas en 20 recepciones.

Los Seahawks recibirán a los Los Angeles Rams en el Juego de Campeonato de la NFC, un duelo que definirá al representante de la Conferencia Nacional en el Super Bowl LX.