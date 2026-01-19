Liga MX Femenil: partidos, fechas y horarios de la jornada 4 | Clausura 2026

La Liga Mx Femenil reanuda actividades este martes 20 de enero con la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, luego de un comienzo de temporada que ha traído algunas sorpresas como las dos victorias consecutivas de Mazatlán o a las Amazonas, quienes en estos momentos están fuera de puestos de liguilla con un partido menos jugado.
Debido a los compromisos de la selección mexicana durante este semestre en las eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa Mundial Femenil de Brasil 2027, el calendario se apretará con jornadas a mitad de semana.
Jornada 4 Liga Mx Femenil
- Pachuca vs Puebla | martes 20 de enero de 2026 | 19:00 horas | FOX en Tubi, FOX ONE
- Atlético de San Luis vs América | martes 20 de enero de 2026 | 20:00 horas | ESPN y Disney+
- Xolas de Tijuana vs Bravas de Juárez | martes 20 de enero de 2026 | 21:06 horas | FOX en TUBI, FOX ONE
- Toluca vs Tigres | miércoles 21 de enero de 2026 | 18:00 horas | ViX y canales oficiales de la Liga MX Femenil (YouTube, Facebook y TikTok).
- Necaxa vs Pumas | miércoles 21 de enero de 2026 | 18:00 horas | canales oficiales de la Liga MX Femenil (YouTube, Facebook y TikTok).
- Santos vs León | miércoles 21 de enero de 2026 | 19:00 horas | FOX Y FOX ONE
- Chivas vs Querétaro | miércoles 21 de enero de 2026 | 19:06 horas | Amazon Prime, Fox en Tubi, FOX ONE
- Rayadas vs Cruz Azul | miércoles 21 de enero de 2026 | 20:00 horas | ViX
- Mazatlán vs Atlas | miércoles 21 de enero de 2026 | 21:06 horas | FOX en Tubi, FOX ONE
*Todos los horarios son en tiempo del centro de México
¿Cuáles son los partidos más atractivos de la Jornada 4?
Los encuentros más atractivos serán Toluca vs Tigres y Rayadas vs Cruz Azul, al tratarse de cuatro equipos con aspiraciones reales de competir por el campeonato en este torneo.
¿Cómo se encuentra la tabla de posiciones de la Liga Mx Femenil?
Toluca y Rayadas de Monterrey se encuentran invictas en este torneo con 3 victorias, seguidas muy de cerca por América, Pumas, Cruz Azul y Chivas con 7 puntos todos.
En el fondo de la tabla se encuentran Necaxa, Querétaro, Atlas, Puebla y Santos con 0 puntos.