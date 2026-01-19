Vendetta italiana sobre Diablos Rojos Femenil

EFECTIVIDAD. La ofensiva italiana firmó su mejor momento en la cuarta entrada. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

La Selección Nacional de Italia logró imponer condiciones en el Estadio Alfredo Harp Helú y derrotó 7-2 a Diablos Rojos Femenil, gracias a un explosivo rally de cinco carreras en la cuarta entrada, en el último duelo de preparación previo al arranque de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) 2026, que celebrará su tercera temporada.

Las europeas consiguieron así su revancha, luego de caer el domingo en el mismo escenario, y regresan a casa con una victoria importante rumbo a sus torneos de clasificación mundialista.

BALANCE PAREJO EN LA PRETEMPORADA ESCARLATA

Con este resultado, Diablos Rojos Femenil cerró su serie de duelos internacionales con marca de dos victorias y dos derrotas, tras dividir también su serie ante las Atlanta Smoke, conjunto profesional de Estados Unidos.

Italia abrió la pizarra en la segunda entrada cuando Isabella Dayton conectó sencillo al central, se robó segunda, avanzó a tercera con rola de Erika Piancastelli y llegó al plato con el imparable productor de Barbara McKenzie, para el 1-0.

ATAQUE AZUL: RALLY DECISIVO EN LA CUARTA ENTRADA

La ofensiva italiana firmó su mejor momento en la cuarta entrada. Melany Sheldon y Sofia Fabbian pegaron sencillos consecutivos, mientras que Laura Vigna negoció base por bola. Las tres fueron empujadas por un triple demoledor de Isabella Dayton, quien se convirtió en la figura del encuentro.

La propia Dayton fue remolcada instantes después por un homerun de Elisa Cecchetti, quien curiosamente forma parte del roster de Diablos Rojos Femenil, pero participó en el encuentro defendiendo los colores de su selección.

REACCIÓN ESCARLATA Y CIERRE DEL ENCUENTRO

Las Diablas rompieron el cero en el cierre de la cuarta entrada gracias a Danna Barrera, quien recibió base por bola y anotó tras un sólido batazo de Mariona Domero, para acercar momentáneamente a las locales.

Italia volvió a sumar en la séptima entrada con la carrera anotada por Delia Manera, mientras que Marilyn Salas timbró por las escarlatas para cerrar la pizarra 7-2.

FIN DE PRETEMPORADA Y PRESENTACIÓN DE UNIFORME

Con este encuentro, Diablos Rojos Femenil dio por concluida su etapa de preparación internacional. El equipo realizará la presentación oficial de su uniforme este martes por la noche, de cara al inicio de la LMS 2026, donde buscará consolidarse como una de las protagonistas de la campaña.