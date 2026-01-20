Arrancó la monetaria Fórmula 1...

ARE YOU READY? .

Los últimos días han sido de gran movimiento en el automovilismo mundial. Las escuderías de Fórmula 1 comenzaron con anuncios de alineaciones, presentación de diseños y, en el caso del recién llegado Cadillac F1 Team, incluso realizaron una primera prueba en pista con Sergio ‘Checo’ Pérez al volante, generando un impacto inmediato en la pretemporada.

Los equipos de la estructura de Red Bull –Red Bull Racing y Racing Bulls– fueron los primeros en mostrar sus armas, nada menos que en Detroit, la sede de Ford, nuevo motorista del equipo. La armadora estadounidense celebra su regreso a la máxima categoría tras décadas de ausencia, con una participación que demuestra su fuerte involucramiento técnico. Aprovecharán las nuevas regulaciones, además de la experiencia de RBR en el desarrollo de la fuente de poder, con el objetivo de sumar victorias y posicionarse como referencia bajo los nuevos reglajes de 2026.

BANDERA VERDE… Los equipos de Red Bull presentaron a sus pilotos: Max Verstappen e Isack Hadjar en el equipo principal; Liam Lawson y el novato Arvid Lindblad en Racing Bulls. Posteriormente, la estadounidense Haas F1 Team reveló el diseño del VF‑26, y ahí vale detenerse.

El equipo mantendrá a Esteban Ocon y Oliver Bearman, asegurando continuidad deportiva. Pero lo verdaderamente relevante es el crecimiento de su alianza tecnológica con Toyota Gazoo Racing (TGR), la estructura que domina el WRC. La presencia del gigante japonés es ahora más notoria en el alerón trasero del monoplaza y la intención es clara: avanzar hacia el desarrollo de su propia unidad de potencia, hoy suministrada por Ferrari.

TGR analizará minuciosamente el motor italiano y no sería sorpresa que, más temprano que tarde, anuncien su entrada total como motoristas. Ya lo avisamos…

ENTRADA A PITS… Este martes conocimos al nuevo Audi F1 Team, organización que administrativamente toma el lugar de Sauber como la décima escudería en la parrilla. La marca alemana ha invertido cientos de millones de dólares en adquirir el equipo y desarrollar desde cero su monoplaza, el Audi R26.

La alineación se mantiene con Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, decisión que garantiza estabilidad interna entre mecánicos, ingenieros y personal de operaciones. La meta declarada de Audi es contundente: ser campeones del mundo en 2030. Para ello ficharon a figuras de alto calibre como Mattia Binotto, exjefe de Ferrari, y Jonathan Wheatley, uno de los estrategas clave en los éxitos de Red Bull.

Conviene poner atención: Audi promete ser protagonista antes de lo previsto.

SALIDA DE PITS… Ayer también se anunció la esperada alianza entre Honda y Aston Martin, luego de la salida de los japoneses del programa de Red Bull. El convenio es tan relevante que Honda incluso presentó un nuevo diseño de su icónica “H”, símbolo de su relanzamiento en la F1.

El RA626H debutará en las pruebas oficiales de Barcelona, del 26 al 30 de enero, ya con los nuevos colores y emblemas, y con Fernando Alonso y Lance Stroll al mando.

El calendario de presentaciones continúa: mañana será el turno del nuevo Mercedes, el viernes Ferrari y Alpine, y más equipos en los días siguientes. La F1 acierta con reglamentos que reinventan la aerodinámica y permiten la entrada de nuevos motoristas, consolidándose como la cúspide del automovilismo mundial. Lo monetario, créanme, apenas empieza…

BANDERA A CUADROS… Mi agradecimiento a Luis Orduña, presidente del Consejo Directivo de la Scuderia Hermanos Rodríguez, y a Carlos Jalife, secretario general, por inducirme como miembro de número en la institución fundada por Pedro y Ricardo Rodríguez en 1959. Durante su ceremonia de premiación a lo más destacado del deporte motor en 2025, recibí un honor que celebro y asumo con compromiso.

La Scuderia, hoy una Asociación Civil, promueve el automovilismo en México y preserva el legado de los más grandes pilotos mexicanos. Gracias por tan significativa distinción.

Así las cosas… sobre ruedas.