Cadillac confía en que el motor de Ferrari es totalmente legal

Le inspira confianza. Graeme Lowdon dice que Ferrari es un socio estupendo. (Foto especial)

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac de Fórmula 1, respalda el motor Ferrari que la escudería estadounidense utilizará en su próximo debut en el campeonato.

“Lo que me da mucha confianza y me hace muy feliz es que tenemos un motor totalmente legal”, declaró Lowdon a Sky Sports News cuando se le preguntó si le preocupaba que el equipo pudiera verse en desventaja si Mercedes y Red Bull hubieran encontrado realmente una laguna legal.

“Con estos motores, no se permite que la combustión se produzca a una relación de compresión superior a 16:1. Sin entrar en demasiados detalles, sabemos que Ferrari ha cumplido totalmente las normas en este aspecto. Eso nos da mucha confianza”.

En cuanto al rendimiento, “trabajamos y apoyamos a nuestro socio de unidades de potencia al máximo. Estamos muy contentos con la relación. No puedo hablar por las unidades de potencia de otros ni por cómo han interpretado la normativa. Pero para mí está muy claro que está ahí, negro sobre blanco”.

Para la temporada 2026 de F1 habrá un nuevo conjunto de regulaciones, que incluyen una unidad de potencia con una división 50:50 entre combustión interna y energía eléctrica.