¿Cuándo juegan Tomateros vs Charros? Fechas y horarios de la Serie de la Final LMP 2026 (@charrosbeisbol y @clubtomateros)

Ya está todo listo para vivir de lleno el clásico del Pacífico. Por cuarta ocasión y por segundo año consecutivo, Tomateros y Charros buscarán definir al campeón absoluto de la Liga Mexicana del Pacífico.

El desenlace de la temporada arrancará en el Estadio Tomateros.

Los equipos, dirigidos por Benjamín Gil de los Charros de Jalisco y Lorenzo Bundy en Tomateros de Culiacán, se enfrentan nuevamente tras haberse medido en la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol.

Aquí te compartimos las fechas de los partidos que disputarán estos dos equipos para definir al monarca a inicios de año, así como horarios y dónde y cómo ver los 7 encuentros.

¡LA FINAL ESTÁ LISTA!🏆🫵🏼



El clásico está de vuelta, @charrosbeisbol y @clubtomateros se citan una vez más en la serie final de la LAMP🤩



¡Déjanos tu pronóstico para campeón!😏#LigaARCO⚾ pic.twitter.com/bI4gsCMab6 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 17, 2026

Tomateros vs Charros: Fecha y horarios de la Serie Final de la LMP

A continuación, te compartimos las fechas de los juegos entre tapatíos y culiacanenses en el circuito de invierno, de acuerdo con SDP Noticias:

Juego 1 | Tomateros vs Charros | Miércoles 21 de enero | 8:05 pm (CDMX)

| Tomateros vs Charros | Miércoles 21 de enero | 8:05 pm (CDMX) Juego 2 | Tomateros vs Charros | Jueves 22 de enero | 8:05 pm (CDMX)

| Tomateros vs Charros | Jueves 22 de enero | 8:05 pm (CDMX) Juego 3 | Charros vs Tomateros | Sábado 24 de enero | 6:00 pm (CDMX)

| Charros vs Tomateros | Sábado 24 de enero | 6:00 pm (CDMX) Juego 4 | Charros vs Tomateros | Domingo 25 de enero | 5:00 pm (CDMX)

| Charros vs Tomateros | Domingo 25 de enero | 5:00 pm (CDMX) Juego 5 | Charros vs Tomateros | Lunes 26 de enero | 7:30 pm (CDMX)*

| Charros vs Tomateros | Lunes 26 de enero | 7:30 pm (CDMX)* Juego 6 | Tomateros vs Charros | Miércoles 28 de enero | 8:05 pm (CDMX)*

| Tomateros vs Charros | Miércoles 28 de enero | 8:05 pm (CDMX)* Juego 7 | Tomateros vs Charros | Jueves 29 de enero | 8:05 pm (CDMX)*





¿Cómo y dónde ver la Serie Final Tomateros vs Charros?

La Liga Mexicana del Pacífico espera al nuevo monarca de la temporada 2025-2026. Nuevamente, Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán se enfrentarán, en una de las rivalidades más destacadas de los últimos años en el béisbol profesional mexicano.

Este histórico encuentro se podrá disfrutar a través del canal de YouTube de la Liga Mexicana del Pacífico junto con otras transmisiones oficiales de la liga, con un costo de suscripción de 149 pesos al mes.

Tomateros vs Charros: todo lo que debes saber sobre la final de la LMP 2026

La final se jugará al mejor de 7 partidos, y el campeón será el equipo que gane 4 de ellos.

Los juegos se alternarán entre los estadios de cada equipo: habrá partidos en Sinaloa y en Jalisco, siguiendo un calendario previamente definido.

Cada partido consta de nueve entradas, salvo que haya empates o reglas especiales que requieran entradas adicionales.

Los lanzadores se enfrentan a los bateadores de ambos equipos, y el que anote más carreras al final de las entradas (o en extra innings) se lleva el triunfo.

El equipo que gane la mayoría de los 7 partidos se coronará campeón de la Serie del Pacífico 2026.

Ahora que conoces cómo se jugará esta final, prepárate para disfrutar de este clásico apasionante entre Tomateros y Charros, uno de los duelos más esperados del béisbol profesional mexicano.