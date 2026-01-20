¿Dónde se jugará El Salvador Open Championship III?

El Encanto Country Club. Esteban Toledo, Alejandro Quiroz, Morena Valdez, Mario González y Marcelo Olano encabezaron la presentación del Salvador Open Championship. (Foto especial)

El Salvador Open Championship III fue presentado oficialmente este martes en El Encanto Country Club, donde se jugará la sexta fecha de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) del 21 al 24 de enero.

Con este torneo que se llevará a cabo en territorio salvadoreño se reafirma el crecimiento del golf profesional en la región y se consolida como un destino estratégico para el deporte internacional.

El Salvador Open Championship III repartirá una bolsa de 120 mil dólares y puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

El acto fue encabezado por Morena Valdez, ministra de Turismo del Gobierno de El Salvador, quien destacó la relevancia de este torneo como una plataforma de proyección para el país, tanto por el nivel competitivo como por el impacto que genera en la promoción turística, la derrama económica y la imagen internacional del destino.

Será la tercera vez que un evento de esta magnitud se lleve a cabo con el trabajo coordinado entre instituciones, iniciativa privada y organizadores para fortalecer la presencia de El Salvador en el calendario deportivo del continente.

Alejandro Quiroz, director de Gira Profesional Mexicana, remarcó la importancia de esta tercera edición dentro del circuito, resaltando la evolución del campeonato y el prestigio que ha ganado gracias a su organización, sede y convocatoria.

Quiroz dijo que El Salvador Open Championship III se ha convertido en una parada clave para el desarrollo competitivo de jugadores profesionales en Latinoamérica.

Mario González, gerente general de El Encanto Country Club, enfatizó el orgullo que representa para la institución albergar nuevamente el torneo y destacó la preparación de las instalaciones y el campo para recibir a jugadores, autoridades y aficionados.

La conferencia contó con la participación de Esteban Toledo, figura del golf mexicano, con 20 años de trayectoria como jugador del PGA Tour. Toledo enfatizó el significado de que campeonatos como El Salvador Open Championship III sigan creciendo, abriendo oportunidades competitivas en la región y acercando el alto nivel del golf a más público.