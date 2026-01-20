Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana: ¿Peligra su participación en el mundial?

La Selección Mexicana confirmó la baja de Gilberto Mora de la convocatoria actual, previo a los partidos amistosos que el combinado nacional disputará ante Panamá y Bolivia, como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026.

¿Qué le pasó a Gilberto Mora?

De acuerdo con información oficial, Gilberto Mora presentó molestias físicas que arrastraba desde su participación en el Clausura 2026 de la Liga MX con Xolos de Tijuana. Tras ser evaluado por el cuerpo médico del Tri, se determinó que no se encontraba al cien por ciento en lo físico, por lo que se decidió no arriesgarlo y permitirle continuar su recuperación con su club.

La Selección aclaró que no se trata de una lesión grave, sino de una medida preventiva para evitar una posible recaída que pudiera complicar su estado físico a mediano plazo.

¿Cuánto tiempo estará de baja Gilberto Mora?

No hay una fecha exacta oficial anunciada por los Xolos de Tijuana o por la Selección Mexicana sobre su regreso a la actividad. El tiempo de baja puede variar según la evolución individual de su rehabilitación

¿Quién suple a Gilberto Mora en la Selección Mexicana?

Ante la baja del futbolista de Xolos, el cuerpo técnico decidió convocar a Alexis Gutiérrez, mediocampista del Club América, quien tomará su lugar en la concentración del equipo nacional.

Gutiérrez se integrará de inmediato al grupo y estará disponible para los encuentros amistosos frente a Panamá y Bolivia, buscando aprovechar la oportunidad para mostrarse y competir por un lugar en futuras convocatorias.

Baja sensible para el Tri

Gilberto Mora es considerado uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol mexicano, por lo que su ausencia representa una baja importante en esta etapa de pruebas. No obstante, el cuerpo técnico priorizó su salud, mientras que Alexis Gutiérrez tendrá la oportunidad de sumar minutos y experiencia con la Selección Mayor.