¿Podrá Rory McIlroy robar reflectores a Scottie Scheffler esta semana?

DP World Tour. Rory McIlroy tiene un largo palmarés en el Hero el Hero Dubai Desert Classic (Foto especia)

Scottie Scheffler, número uno del mundo del golf, inicia esta semana su temporada 2026 con el torneo The American Express del PGA Tour, al mismo tiempo Rory McIlroy, dos del mundo, jugará su tercer evento de la temporada con el Hero Dubai Desert Classic, del DP World Tour, en los Emiratos Árabes Unidos.

Los dos grandes personajes del golf mundial de la actualidad se presentan en escenarios distintos, pero con el mismo objetivo de mejorar en cada torneo que se presentan.

El estadounidense Scheffler tiene programado jugar del 22 al 25 de enero en La Quinta California, mejor conocida como la “Capital Mundial del Golf”, dentro de un field de 52 jugadores.

Mientras Rory es favorito al triunfo en el Hero Dubai Desert Classic, Scheffler no lo es en The American Express que reparte una bolsa de 9.2 millones de dólares.

El mejor jugador del mundo competirá por sexta ocasión en dicho torneo, pero nunca lo ha ganado; entre los que también destaca Sepp Straka, el ganador de 2025 que lo hizo con un acumulado de -25 golpes. El corte de este torneo se hará después de 54 hoyos.

Rory va por su quinto título en el Dubai Desert Classic

En el Hero Dubai Desert Classic, el norirlandés McIlroy llega como estrella del torneo, en el que debutó como amateur en 2006 cuando tenía 16 años y no pasó el corte. Esa vez, Tiger Woods se impuso a Ernie Els en un desempate para alzarse con el título.

Inicia temporada PGA Tour. Scottie Scheffler intentará en su sexta oportunidad ganar el torneo The American Express.

El ganador de cinco Majors, tendrá la oportunidad de consolidar su legado como el campeón más dominante en los 37 años de historia del torneo si logra ganar su quinto Trofeo Dallah, ampliando así su récord. Y con un octavo título de la Carrera a Dubái, igualando el récord, a la vista este año, sería la plataforma ideal para volver a ser el número uno de Europa.

En 2009, después de pasar a ser profesional en 2007, McIlroy se convirtió en el ganador más joven de la historia del torneo con 19 años y 273 días, batió el récord del inglés David Howell, quien había ganado la edición de 1999 con 23 años y 236 días.

En 2015, Rory se convirtió en bicampeón, y terminó en empate al sexto sitio en 2016, el mismo año en que ganó el Tour Championship y la FedExCup del PGA Tour por primera vez.

Tras una lesión en las costillas se vio obligado a retirarse en 2017. Volvió en 2022 y consiguió el tercer sitio, perdiendo el desempate con el ganador, Viktor Hovland, y Richard Bland.

Tras esa decepción, en 2023 el norirlandés venció por estrecho margen a Patrick Reed en una tensa final, después de que el juego se prolongó por quinta vez debido a las fuertes lluvias. En 2024 ganó el título por cuarta vez.

Si bien Rory no pudo conseguir el tricampeonato en 2025, una sólida actuación le permitió terminar cuarto, extendiendo su racha de 10 Top consecutivos.