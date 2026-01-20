Real Madrid vs Mónaco: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

Real Madrid vs Mónaco La séptima jornada de la Liga de Campeones se juega esta semana con los penúltimos enfrentamientos de la fase de grupos.

El futbol de la UEFA Champions League está de regreso con la penúltima jornada de la fase regular. 24 equipos buscan su lugar en la siguiente ronda y cada tropiezo o victoria pueden cambiar completamente el panorama del camino al título. Ahora, el máximo ganador de este torneo, el Real Madrid, estará en casa para el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo en esta competencia continental. Por su parte, el cuadro francés está a solo dos puntos de la zona de eliminación, por lo que necesitan una victoria urgentemente que les asegure un puesto en el repechaje.

Después del parón de diciembre, los mejores equipos del futbol europeo vuelven a la acción para cerrar la fase de grupos. El Arsenal se mantiene como el líder en solitario de este certamen con un paso perfecto de seis triunfos consecutivos, seguidos en el segundo lugar por el Bayern Múnich. Debajo aparecen el PSG, Manchester City, Atalanta con 13 unidades. Inter de Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid cierran el top 8 con puntos.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Mónaco? | Champions League

14:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Real Madrid vs Mónaco? | Champions League

TNT Sports

¿Cómo ver en app el Real Madrid vs Mónaco? | Champions League

HBO Max

Previa del Real Madrid vs Mónaco | Champions League

Los primeros días de este año han sido intensos para el Real Madrid, que perdió la final de la Supercopa de España, despidió a Xabi Alonso como entrenador, fue eliminado de la Copa de España ante el Albacete y ahora enfrenta de nueva cuenta la Champions League. Álvaro Arbeloa sabe que en esta institución lo más importante es ser siempre campeón de Europa. Ahora, una victoria los mantendría dentro de la zona de clasificación directa a octavos de final con un partido por disputar, lo que puede ayudar a aliviar la presión del nuevo estratega español.

Por su parte, el Mónaco también está viviendo un momento difícil en la temporada a nivel local e internacional. El cuadro francés ha sufrido de “empatits” en este torneo y dejando ir varios puntos en su carrera por llegar a los octavos de final. Sin embargo, sólo han perdido un partido de Champions en lo que va de esta edición. Una victoria podría cambiar su panorama completamente saltando a la parte alta del repechaje y dándoles posibilidades de aspirar a un lugar directo en la última jornada si los resultados son favorables.

Estos dos equipos se estarán reencontrando en este torneo por primera vez desde el 2004, cuando el Mónica derrotó a los merengues como locales con marcador de 3-1. Además, este enfrentamiento marcará el enfrentamiento de Kylian Mbappé ante su ex-equipo. El atacante francés marcha como el líder de goleo individual de este torneo con nueve tantos en su cuenta personal, seguido por Erling Haaland y Victor Osimhen.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Mónaco | Champions League

Real Madrid: Thbaut Courtois, Fran García, Dean Huijsen, Raúl Asensio, Dani Carvajal, Federico Valverde, Auréilen Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güller, Vinicius Jr, Kylian Mbappé.

Mónaco: Philipp Köhn, Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier,Caio Henrique, Denis Zakaria, Jordan Teze, Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovi, Mika Biereth, Folarin Balogun.