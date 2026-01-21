Ian Holt triunfa en Bahamas y Álvaro Ortiz tiene complicado cierre

El estadounidense Ian Holt levanta el trofeo que ganó en The Bahamas Great Abaco Classic.

KORN FERRY TOUR El estadounidense Ian Holt levanta el trofeo que ganó en The Bahamas Great Abaco Classic.

El estadounidense Ian Holt se llevó la victoria este miércoles en The Bahamas Great Abaco Classic, segundo torneo de la temporada del Korn Ferry Tour, en el que Álvaro Ortiz de México tuvo un mal cierre en la última ronda y terminó por debajo de la media tabla de la clasificación.

Con recorridos de 71, 66, 68 y 71 Holt alzó el trofeo luego de sumar 276 golpes (-12) y sacar apenas uno de distancia a su connacional Alistair Docherty y a Justin Hastings, quienes y terminaron con 277 (-11).

Hastings, jugador de Islas Caimán fue campeón del torneo LAAC en 2025 en el Pilar Golf Club en Buenos Aires, Argentina, y esta vez ya ha empezado fuerte en el Korn Ferry Tour.

El mexicano Álvaro Ortiz no tuvo el mejor cierre de torneo, firmó una cuarta ronda de cinco golpes sobre par (77) y eso lo llevó a compartir el sitio 59 de la clasificación con un total de 294 impactos (+6).

Después de dos torneos en Bahamas la caravana del Korn Ferry Tour sigue su camino hacia Panamá, donde se celebrará The Panama Championship en el Panamá Golf Club del 29 de enero al 1 de febrero.