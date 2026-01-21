JJ Rodríguez y Esteban Toledo, jugadores a seguir en El Salvador Open Championship III

Gira Profesional Mexicana. José de Jesús Rodríguez se siente motivado por volver a jugar en El Salvador. (Foto especial)

El Salvador Open Championship III tendrá en José de Jesús Rodríguez y en el veterano Esteban Toledo a dos grandes jugadores mexicanos a seguir, aunque no serán los únicos pues también alza la mano el colombiano Felipe Álvarez, en su papel de campeón defensor.

El torneo inicia este jueves en el Encanto Country Club con un field de 75 jugadores, 46 de ellos extranjeros y corresponde a la sexta fecha de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), con bolsa de 120 mil dólares en premios a repartir y otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

De cara al inicio del evento Felipe Álvarez dio su punto de vista sobre la defensa de su campeonato. “Volver a El Salvador como campeón defensor es muy especial. El campo es exigente, pero muy justo, y creo que eso saca lo mejor de cada jugador. Vengo con muchas ganas de competir y defender el título”, comentó Álvarez.

José de Jesús “Camarón” Rodríguez, ganador de esta competencia hace dos años y máximo triunfador en la historia de la GPM, habló de lo que significa competir en El Salvador. “Este torneo tiene un lugar especial para mí. El Encanto es un campo espectacular y la respuesta del público siempre es increíble. Me motiva mucho regresar a un evento que sigue creciendo año con año”.

Experiencia. Esteban Toledo tendrá acción esta semana en El salvador. (Foto especial)

El más veterano de los mexicanos en el torneo, Esteban Toledo exjugador del PGA Tour, también dio su punto de vista: “Es muy importante que torneos como El Salvador Open sigan fortaleciéndose. Este tipo de eventos abren puertas, generan oportunidades y acercan el golf de alto nivel a más países de la región”, dijo.

El estadounidense Kyle Stanley, dos veces ganador en el PGA Tour, destacó por su parte, “el campo es fantástico y el torneo está muy bien organizado. Hay un gran nivel de jugadores y eso lo hace muy competitivo. Estoy entusiasmado por lo que viene esta semana”.

Jornada de ProAm

Las actividades de El Salvador Open Championship III comenzaron el miércoles con el ProAm en el que participaron 24 equipos, integrados por tres amateurs y un profesional.

El equipo ganador lo encabezó el profesional mexicano Cristian Romero, acompañado por los amateurs Héctor Landaverde, Ricardo Palma y Maia Trabanino.

El segundo lugar fue para el equipo integrado por los aficionados Mario González, Rodrigo Sol y Rodrigo González, junto al profesional guatemalteco José Toledo.

El tercer sitio lo obtuvo el profesional colombiano Felipe Álvarez y los amateurs Daniel Guillén, Fernando Ponce y Mauricio Iglesias.