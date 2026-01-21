Posiciones de la Champions League: resultados de los partidos de la jornada 7

La UEFA Champions League 2025/26 vivió una Jornada 7 intensa, con resultados que movieron la tabla general y dejaron a varios equipos grandes cerca de asegurar su boleto directo a los octavos de final, mientras otros siguen en la lucha por no quedarse fuera.

¿Cómo quedaron los primero lugares de la tabla de la Champions League?

Luego de siete partidos disputados, estos son los equipos que ocupan los primeros lugares de la tabla general en la fase de liga:

1. Arsenal – 21 puntos

2. Bayern Múnich - 18 puntos

3. Real Madrid - 15 puntos

4. Liverpool - 15 puntos

5. Tottenham - 14 puntos

6. PSG - 13 puntos

7. Newcastle - 13 puntos

8. Chelsea -13 puntos

Los clubes ubicados en estos puestos se encuentran, de momento, en zona de clasificación directa a los octavos de final, mientras que del lugar 9 al 24 disputarían los playoffs del nuevo formato.

¿Cuáles fueron los resultados más relevantes de la Jornada 7 en la Champions League?

La séptima fecha dejó partidos clave que marcaron el rumbo del torneo:

• Arsenal 3-1 Inter de Milán, resultado con el que los ingleses mantuvieron el paso perfecto y aseguraron el liderato.

• Real Madrid 6-1 Mónaco, goleada que impulsó a los merengues a los primeros puestos.

• Sporting CP 2-1 PSG, triunfo que apretó la lucha por el Top-8.

• Bodø/Glimt 3-1 Manchester City, la gran sorpresa de la jornada.

• Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid, empate que dejó todo abierto para la última fecha.

• Barcelona 4-2 Slavia Praga, victoria clave para que el conjunto culé siga con aspiraciones.

Una última jornada decisiva

Con solo una fecha por disputarse, la Jornada 8 será determinante para definir qué equipos avanzan directo a octavos y cuáles deberán jugar la repesca.

Todos los partidos se disputarán el mismo día y a la misma hora: 28 de enero a las 14:00 hrs Centro de México

Acá te dejamos los más importantes: