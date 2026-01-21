Renata Zarazúa se despide y Giuliana Olmos sigue en el Abierto de Australia

Adiós primer Grand Slam. Renata Zarazúa ya se prepara parea otro reto tras ser eliminada en Australia. (Foto especia)

La participación de Renata Zarazúa llegó a su fin en el Abierto de Australia al también ser eliminada en la modalidad de dobles, mientras Giuliana Olmos continúa su andar en el primer Grand Slam de la temporada.

Zarazúa jugó la modalidad de dobles junto a la croata Antonia Ruzic, pero al igual que en singles, quedó eliminada, en esta ocasión la victoria fue para la pareja china Xu Yifan y Yang Zhaoxuan por 6-4 y 6-2.

Con anterioridad, Renata había caído en singles frente a la checa Marie Bouzková, quien superó a la mexicana por 6-2 y 7-5.

Por su parte Giuliana Olmos libró su primer enfrentamiento de dobles, junto a la indonesia Aldila Sutjiadi, ganaron por parciales de 7-5 y 6-3 a las australianas Destanee Aiava y Maddison Inglis en partido de una hora y 48 minutos.

Olmos y Sutjiadi lograron un quiebre temprano para colocarse 3-0, aunque las australianas reaccionaron y tomaron ventaja 5-4, la dupla visitante se recuperó para adjudicarse el primer set. En el segundo se impusieron con un quiebre tempranero que fue decisivo.

La mexicana y la indonesia enfrentarán en su siguiente encuentro a la pareja integrada por la estadounidense Nicole Melichar-Martínez y la española Cristina Bucsa, novenas clasificadas.

En unas horas más tendrán actividad en dobles, el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela en pareja con el ecuatoriano Gonzalo Escobar, frente a Bart Stevens (Países Bajos) y Vasil Kirkov (Estados Unidos).

Mientras Santiago González verá acción junto a David Pel (Países Bajos), contra los brasileños Marcelo Melo y Fernando Romboli.