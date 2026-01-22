Alarma en el Barça: Pedri estará un mes de baja

El Fútbol Club Barcelona consiguió una victoria clave ante el Slavia de Praga en la Liga de Campeones, sumando tres puntos de oro que lo mantienen con vida en la pelea. El conjunto azulgrana ocupa ahora la novena posición y se jugará todo en una última jornada absolutamente decisiva.

Sin embargo, el triunfo quedó marcado por la lesión de Pedri, que tuvo que abandonar el campo en el minuto 60 tras sentir molestias musculares.

La acción se produjo en un contragolpe. Al hacer el esfuerzo en la carrera defensiva, el canario notó un pinchazo claro y pidió el cambio de inmediato, encendiendo las alarmas en el banquillo.

Comunicado Médico

Tras el partido, el internacional español fue sometido a pruebas médicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El club informó mediante un comunicado oficial que Pedri estará un mes de baja debido a una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

❗ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼



▶ Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes pic.twitter.com/8cDX1pGarr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 22, 2026

Se trata de la tercera lesión muscular de la temporada para el centrocampista. A finales de octubre sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y, dos meses después, ya había sido sustituido ante el Villarreal por molestias similares.

¿Que partidos se pierde Pedri?

Salvo sorpresa, Pedri no estará disponible para los próximos compromisos ante Oviedo (Liga), Copenhague (Liga de Campeones), Albacete (Copa del Rey), Mallorca (Liga) y Girona (Liga).

Un contratiempo importante para Hansi Flick, que pierde a una pieza clave en el mediocampo en un tramo decisivo de la temporada. Además, el técnico tampoco podrá contar en la última jornada de Champions con Frenkie de Jong, quien se perderá el compromiso por sanción.