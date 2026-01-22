Diablos Rojos arranca la temporada con triunfo

INTENSO. Con esta victoria, las Diablos Rojos comienzan su camino en busca de refrendar el campeonato de la LMS. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

El equipo Diablos Rojos Femenil consiguió un triunfo cardiaco en el juego inaugural de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), al imponerse 5-6 a Charros de Jalisco en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México.

En un partido lleno de volteretas, las escarlatas recurrieron al poderoso relevo de Yilian Tornés para frenar el ataque de las tapatías, mientras la ofensiva capitalina armó un rally decisivo de cuatro carreras en la cuarta entrada.

CEREMONIA DE CAMPEONAS Y ARRANQUE MOVIDO

Previo al encuentro, se realizó la entrega del anillo de campeonas a las jugadoras de Diablos que permanecen en la organización, un homenaje al título obtenido la campaña pasada.

Ya en el terreno de juego, la carrera de la quiniela llegó temprano. En la primera ofensiva de Jalisco, Mikiko Eguchi se embasó en bola ocupada, avanzó a segunda tras base por bolas a Janet Leung, luego a tercera por pasaporte a Valeria Quiroga, y finalmente cruzó el plato de “caballito” con la base otorgada a Geraldine Puertas.

RESPUESTA INMEDIATA CON PODER DE JAZMYN JACKSON

La reacción escarlata fue instantánea gracias a un homerun por el jardín izquierdo conectado por la campeona de la triple corona, Jazmyn Jackson, quien igualó la pizarra y encendió a la afición capitalina.

Sin embargo, el duelo siguió con cambios constantes en el marcador. En la segunda entrada, Jalisco retomó la ventaja con anotación de Ana Claudia López, pero Diablos volvió a empatar en el cierre de la tercera gracias a Ximena Guerrero.

JALISCO GOLPEA FUERTE EN LA CUARTA; DIABLOS RESPONDE CON RALLY

En la apertura del cuarto inning, Charros armó un rally de tres carreras, coronado por un cuadrangular de Valeria Quiroga, quien remolcó a Eguchi y Leung para tomar la ventaja momentánea.

No obstante, las actuales campeonas reaccionaron de inmediato. Un ramillete de cuatro carreras cambió por completo el rumbo del encuentro, favorecido por el descontrol de la lanzadora Eva Voortman, quien otorgó múltiples bases por bolas. Entre las anotaciones se incluyó la de Elizabeth Robert, nuevamente de “caballito”, además de las carreras de Elisa Cecchetti, Vanya Ordoñez y Ximena Guerrero, impulsadas por un doble oportuno de Janae Jefferson, que puso el marcador definitivo 5-6.

PRIMER TRIUNFO RUMBO A LA DEFENSA DEL TÍTULO

Con esta victoria, las Diablos Rojos comienzan su camino en busca de refrendar el campeonato de la LMS. El segundo juego de la serie se disputará este viernes, nuevamente en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde las capitalinas buscarán asegurar la serie ante Jalisco.