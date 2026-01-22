Giuliana Olmos también se despide del Abierto de Australia

Eliminada en dobles. Giuliana Olmos se queda en el camino del primer Grand Slam del 2026. (Foto especia)

La mexicana Giuliana Olmos y la indonesia Aldila Sutjiadi se despidieron del Abierto de Australia en la modalidad de dobles al ser eliminadas por 1-6, 6-7(6-8) por la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez en la segunda ronda.

El encuentro celebrado en el Melbourne Park duró 1 hora y 24 minutos, con un arranque dominante de las rivales y un cierre tenso.

Ambas parejas intercambiaron golpes precisos, equilibrando fuerzas iniciales durante el primer set, pero al final Bucsa y Martínez sellaron 6-1 en 28 minutos con clara superioridad.

El segundo set fue una lucha intensa para la pareja mexicana-indonesia que buscó siempre el empate, pero las rivales fueron más contundentes y un desliz final dio el triunfo 8-6 a Bucsa y Melichar-Martínez, cerrando el parcial 7-6.

Con ello la mexicana y su compañera se despiden del primer Grand Slam de la temporada.