José de Jesús Rodríguez toma el liderato al inicio de El Salvador Open Championship

El Encanto Country Club. José de Jesús ‘El Camarón’ Rodríguez está encendido en territorio salvadoreño. (Foto especial)

José de Jesús Rodríguez tomó el mando de las acciones en El Salvador Open Championship, luego de una ronda de 66 golpes (-6) libre de bogeys en la sexta etapa de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), que se disputa en El Encanto Country Club.

El mexicano, quien este jueves 22 de enero cumple 45 años de edad, no pudo tener mejor festejo al firmar la ronda más baja del torneo y con ello sacar ventaja de un golpe a sus más cercanos perseguidores, su connacional José Dibildox y el suizo Daniel Gurtner, ambos entregaron score de 67 (-5) y comparten en segundo sitio de la tabla.

“No se me ocurre una mejor manera de festejar mi cumpleaños. Me sentí muy bien en el campo, muy paciente y concentrado. Las condiciones estaban complicadas, pero creo que la clave fue mantener la calma y no forzar nada”, comentó Rodríguez. “Este campo te exige mucho mentalmente y hoy traté de disfrutar cada golpe. Empezar así es muy especial para mí”.

Rodríguez, campeón de este torneo en 2024, inició así de la mejor manera la primera ronda para instalarse en solitario en la punta de la clasificación que le permite estar motivado para ir en busca de su decimotercer trofeo en la Gira Profesional Mexicana. El más reciente lo logró en noviembre pasado, cuando en desempate con José Cristóbal Islas, ganó la VII Copa Multimedios en Monterrey, Nuevo León.

‘El Camarón’ Rodríguez, exjugador del PGA Tour, volvió a sacar su experiencia en la gira con la intención de seguir prolongando su dominio y ahora solo le resta ser constante en las dos jornadas restantes.

Tres jugadores comparten el tercer sitio de la tabla, el guatemalteco José Roltz y los mexicanos Alejandro Madariaga y Eduardo Carrete, que firmaron recorrido de 68 (-4).

Enseguida, el estadounidense Kyle Stanley, los colombianos Esteban Jaramillo y Nicolás Quintero y el venezolano Manuel Torres, todos con ronda de 69 (-3) comparten la séptima posición, en uno de los inicios más reñidos del torneo que se juega en suelo salvadoreño.

En el torneo que reparte una bolsa de 120 mil dólares y otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR), participan 75 jugadores, 49 de ellos son extranjeros.