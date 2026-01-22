México derrota a Panamá con un autogol en el añadido y debuta con triunfo en 2026

VENCEN PERO NO CONVENCEN. El Tri de Aguirre sigue con su proceso de preparación. (Bienvenido Velasco/EFE)

La selección de México derrotó este jueves 0-1 a Panamá gracias a un autogol en el 90+3, en un amistoso disputado fuera de fecha FIFA, marcado por el dominio del Tri y la sólida resistencia defensiva del cuadro canalero.

El partido inició con un México presionando alto la salida panameña, mientras la Roja optó por replegarse y buscar contragolpes mediante balones largos hacia Kadir Barría.

Panamá genera la primera ocasión y México responde

Aunque el Tri mantenía la iniciativa, la primera llegada clara fue panameña. Al minuto 9, Giovany Herbert intentó un disparo lejano que pasó cerca del arco de José Rangel.

México retomó el control, pero no generó peligro hasta el 34, cuando Brian Gutiérrez ejecutó un tiro libre que significó el primer remate a portería. La más clara de la primera mitad llegó al 42: centro de Richard Ledezma y remate de cabeza de Germán Berterame, que salió desviado.

Un segundo tiempo con el mismo guion: dominio mexicano

En la segunda parte, México siguió comandando el juego. Berterame avisó al 54 con otro remate desviado, y al 61 Kevin Castañeda tuvo una opción clara, pero el arquero JD Gunn reaccionó con una atajada clave.

Panamá apenas inquietó: su primer disparo del complemento llegó al 64 mediante Ángel Caicedo.

Un cierre dramático y el gol del triunfo

México intensificó la presión en los últimos minutos. Al 89, Armando González obligó nuevamente a Gunn a intervenir con un cabezazo complicado.

Y cuando parecía que el empate era definitivo, llegó la jugada del partido: al 90+3, una combinación entre Jesús Gallardo, González y Kevin Castañeda terminó con un autogol de Richard Peralta, que selló la victoria mexicana.