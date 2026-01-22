México vs Panamá: Pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido

México vs Panamá Armando 'Hormiga' González ha sido uno de los goleadores en este Clausura 2026 de la Liga MX y busca confirmarse como una opción real para Aguirre en la delantera.

La Selección Mexicana enfrenta su primer partido amistoso de este 2026 de cara a su preparación para el arranque de la Copa del Mundo. Javier Agirre tendrá a su disposición un plantel conformado exclusivamente con elementos de la Liga MX para este duelo con Chivas siendo el equipo que más aporta a esta convocatoria. Ahora, varios de estos elementos quieren demostrarle al ‘Vasco’ que están listos para entrar en la convocatoria definitiva.

El 2025 fue un año en el que la Selección Mexicana no pudo vencer a ninguno de los equipos clasificados al Mundial que enfrentó. Ahora, quiere comenzar el 2026 con el pie derecho y su rival será uno de la zona que conoce bien: Panamá. El cuadro ‘Canalero’ también viene con un cuadro alterno luego de haber sido líderes de su grupo y haber obtenido uno de los tres boletos directos que entregó la CONCACAF en su clasificatoria (además de los tres países sedes).

Probabilidades de resultado del México vs Panamá | Amistoso Internacional

Los ‘Tricolores’ inician oficialmente su 2026 luego de haber descendido un lugar en el ranking de la FIFA publicado hace unos días. Javier Aguirre sabe que el tiempo se acaba y que necesita definir lo antes posible su lsta de 24 seleccionados nacionales que disputarán la Copa del Mundo. Hoy, estarán en territorio centroamericano para un partido de preparación sin uno de sus principales elementos, el juvenil Gilberto Mora, quien causó baja por lesión.

En frente, el cuadro panameño se mantiene como uno de los mejores de la zona centro y norte del continente tras el proceso de clasificación. El cuadro centroamericano avanzó con un paso invicto de tres victorias y tres empates, siendo el primero en asegurar su boleto al Mundial antes de Curazao y Haití.

De acuerdo con análisis estadísticos especializados, las probabilidades de resultado están de la siguiente manera:

Triunfo de México : 55.87%

: 55.87% Empate : 25.90%

: 25.90% Triunfo de Panamá: 18.13%

Análisis del México vs Panamá | Amistoso Internacional

Estamos a menos de seis meses de que arranque la Copa del Mundo FIFA 2026 y todos los jugadores quieren subirse a la convocatoria final, por lo que estos partidos son cruciales para “llenarle el ojo” al DT Tricolor. Una de las posiciones cruciales será la de la portería, donde parece que el estratega mexicano todavía tiene algunas dudas. Ángel Malagón, ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo necesitan encontrar su mejor momento con el puesto de titular abiertamente en competencia

Otro punto crucial del terreno de juego es el medio campo. Los más experimentados y que juegan en Europa no tuvieron sus mejores momentos en el 2025, lo que podría poner a Aguirre en un predicamento. Ahora, es el turno de algunos elementos jóvenes como Kevin Castañeda, Obed Vargas y Brian Gutiérrez de demostrar lo que son capaces. También, contarán con la presencia de algunos elementos experimentados como Luis Romo, Roberto ‘Piojo’ Alvarado o Marcel Ruiz, mientras que Gilberto Mora no estará disponible por molestias físicas.

Del lado de Panamá, la convocatoria no incluye a ninguno de sus elementos que forman parte de la Liga MX. El equipo centroamericano también estará aprovechando para probar a múltiples elementos jóvenes locales para darles una oportunidad de fogueo internacional, por lo que podría sorprender al equipo nacional.

Posibles alineaciones del México vs Panamá | Amistoso Internacional

México: Luis Ángel Malagón, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Ramón Juárez, Richard Sánchez, Erick Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruíz, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Germán Berterame

Panamá: Eddy Roberts; Eric Davis, Javier Rivera, José Córdoba, Jorge Gutiérrez, Ricardo Phillips, Abdul Knight, José Murillo; Kadir Barría, Kahiser Lenis y Abdiel