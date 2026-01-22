NFL Honors: estos son los candidatos a los premios individuales

Los finalistas fueron definidos mediante el sistema de votación de AP, el cual solicita a los votantes elegir a sus cinco principales candidatos al MVP y a los tres mejores en el resto de las categorías.
Jugador más valioso
- Josh Allen, Buffalo Bills QB
- Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars QB
- Drake Maye, New England Patriots QB
- Mathew Staffor, Los Ángeles Rams QB
- Christian McCaffrey, San Francisco 49ers QB
Aunque hay cinco nombres en la lista, todo apunta a un mano a mano entre Stafford y Maye. Stafford firmó una temporada muy consistente, liderando la NFL en yardas aéreas (4,707) y touchdowns por pase (46). Maye, por su parte, fue una de las grandes revelaciones del año y terminó con el mejor QBR de la liga.
Entrenador del año
- Liam Coen, Jacksonville Jaguars
- Ben Johnson, Chicago Bears
- Mike Macdonald, Seattle Seahawks
- Kyle Shanahan, San Francisco 49ers
- Mike Vrabel, New England Patriots
Los favoritos son Vrabel, Johnson y Macdonald, todos campeones de división. Vrabel transformó a un equipo que había perdido 13 partidos en la temporada anterior y lo llevó a un récord de 14-3. Macdonald convirtió a Seattle, fuera de playoffs en 2024, en el primer sembrado de la NFC, mientras que Johnson devolvió a los Bears un título divisional, que no conseguían desde 2018.
Jugador Ofensivo del Año
- Drake Maye, New England Patriots QB
- Christian McCaffrey, San Francisco 49ers RB
- Puka Nacua, Los Ángeles Rams WR
- Bijan Robinson, Atlanta Falcons RB
- Jaxon Smith-Njigba, Seattle Seahawks WR
Todo parece indicar que Smith-Njigba, quien lideró la liga con 1,793 yardas por recepción y estableció un récord histórico de la franquicia en una sola temporada, se llevará esta categoría.
Jugador Defensivo del Año
- Will Anderson Jr., Houston Texans, DE
- Nik Bonitto, Denver Broncos LB
- Myles Garret, Cleveland Browns DE
- Aidan Hutchinson, Detroit Liones DE
- Micah Parsons, Green Bay Packers DE
Garrett es amplio favorito tras establecer un nuevo récord de la NFL con 23 capturas en una temporada. De ganar, sería su segundo premio como Jugador Defensivo del Año.
Novato ofensivo del Año
- Jaxson Dart, New York Giants QB
- Emeka Egbuka, Tampa Bay Buccaneers WR
- TreVeyon Henderson, New England Patriots RB
- Tetairoa McMillan, Carolina Panthers WR
- Tyler Shough, New Orlean Saints QB
El principal candidato es McMillan, quien cerró la temporada con 1,014 yardas y siete touchdowns por recepción.
Novato defensivo del año
- Abdul Carter, New York Giants LB
- Nick Emmanwori, Seattle Seahawls S
- James Pearce Jr., Atlanta Falcons DE
- Carson Schwesinger, Cleveland Browns LB
- Xavier Watts, Atlanta Falcons S
Cleveland podría llevarse dos premios defensivos. Schwesinger lideró a todos los novatos en tacleadas (146) y añadió 2.5 capturas y dos intercepciones.
Jugador Regreso del Año
- Stefon Diggs, New England Patriots WR
- Aidan Hutchinson, Detroit Liones DE
- Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars QB
- Christian McCaffrey, San Francisco 49ers RB
- Dak Prescott, Dallas Cowboys QB
Todo apunta a Christian McCaffrey, quien regresó tras perderse 13 partidos por una lesión en el tendón de Aquiles. En 2025 sumó 1,202 yardas por tierra, 924 por recepción y 17 touchdowns totales.
Entrenador Asistente del Año
- Vic Fangio ,Coordinador defensivo de los Eagles
- Brian Flores, Coordinador defensivo de los Vikings
- Vance Joseph, Coordinador defensivo de los Broncos
- Klint Kubiak, Coordinador ofensivo de los Seahawks
- Josh McDaniels, Coordinador ofensivo de los Patriots
Patriots y Seahawks terminaron como el segundo y tercer equipo con más puntos anotados, por lo que McDaniels y Kubiak parten como favoritos. McDaniels convirtió a Drake Maye en candidato al MVP, mientras que Kubiak fue arquitecto de una ofensiva explosiva sin contar con un quarterback top 10.
¿Cuándo y dónde verlo?
Los ganadores se darán a conocer el 5 de febrero, durante la 15.ª edición de NFL Honors, que se transmitirá en vivo por NFL Network y estará disponible vía streaming en Peacock y NFL+