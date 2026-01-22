Santiago González buscará librar la segunda ronda del Abierto de Australia

Emoción. Santiago González libró su primer encuentro de dobles en el Abierto de Australia. (Foto especial)

El mexicano Santiago González, en pareja con el neerlandés David Pel, libraron su primer partido de dobles en el Abierto de Australia no sin antes pasar apuros frente a la dupla brasileña de Marcelo Melo y Fernando Romboli a la que finalmente dominaron por parciales de 6-4, 5-7 y 7-5.

Hasta el momento González y Giuliana Olmos son los únicos mexicanos que sobreviven en el primer Grand Slam de la temporada, tras la eliminación de Renata Zarazúa y de Miguel Ángel Reyes Varela. Olmos en pareja con Aldila Sutjiadi juega este jueves 22 frente a la dupla de la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar.

González y Pel tomaron el control de las acciones desde la primera manga, aprovechando los errores de la dupla brasileña para adjudicarse el parcial por 6-4.

No obstante, la reacción de los brasileños se hizo presente en la segunda manga, Melo y Romboli elevaron su nivel y forzaron errores en la dupla mexicano-neerlandesa y los sudamericanos se impusieron con un 5-7, mandando el juego a un tercer set.

Tras un duelo parejo y lleno de tensión hasta el final, González y Pel lograron imponerse por 7-5 para instalarse en la segunda ronda, en la que se verán las caras frente a la pareja Yuki Bhambri y André Goransson, el viernes 23 de enero.

La eliminación de Miguel Ángel Reyes Varela junto con su pareja Gonzalo Escobar, cayeron eliminados ante la dupla de Bart Stevens y Vasil Kirkov por parciales de 6-1 y 6-4 en la primera ronda.