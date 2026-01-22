¿Se queda Travis Kelce?: El ala cerrada de Kansas vuelve a dar pistas de su retiro en la NFL

Nuevas pistas sobre el retiro de Travis Kelce Los rumores del retiro de Travis Kelce tomaron fuerza desde el último partido de los Kansas City Chiefs en Navidad; sin embargo, el jugador recientemente ha dado pistas al público de que podría volver para otra temporada.

Los rumores del retiro de Travis Kelce iniciaron durante la fase final de la temporada regular en el 2025, después de que fuera cuestionado sobre ello en una conferencia de prensa.

“Todas las conversaciones sobre hacerme a un lado serán con ellos, con el equipo”, expresó Kelce, informando que restaban sólo tres partidos más para finalizar la participación de los Kansas City Chiefs en la temporada.

¿Cuál es el futuro para Travis Kelce?: Todo lo que sabemos sobre los rumores de su posible retiro

La conversación respecto a su retiro volvió a tomar fuerza tras el juego de Navidad el 25 de diciembre de 2025, donde Travis Kelce se mostró —de acuerdo con la opinión de internautas— “demasiado emotivo”, lo que podría indicar que el encuentro en el Arrowhead Stadium fuera el último juego de su carrera.

También, fanáticos y fanáticas del deporte destacaron la presencia de la artista de talla mundial, Taylor Swift, en el Arrowhead Stadium, acompañando a su suegra y madre del jugador, Donna Kelce.

“Me da que este ha sido el último partido de Travis Kelce en Arrowhead”, mencionaron en distintas publicaciones, lo que alimentó la incertidumbre respecto al retiro del ala cerrada de Kansas.

Por su parte, Kelce declaró a la prensa que la decisión de un posible retiro será tomada en compañía de su familia, amistades y la organización de los Chiefs “cuando llegue el momento”, lo que mantuvo la incógnita sobre el futuro del jugador.

Sin embargo, Travis Kelce habló recientemente acerca de sus planes futuros en su podcast New Heights, lo que ha dado luz para resolver los rumores que lo han perseguido durante semanas.

Travis Kelce apaga los rumores sobre su retiro

La organización de los Chiefs anunció el regreso de Eric Bieniemy al equipo como coordinador ofensivo, una noticia que Travis Kelce celebró y no tardó en expresar su emoción al decir que “no puede esperar” a verlo en el edificio.

Bieniemy dejó a los Chiefs en 2023, pasando las últimas tres temporadas con los Washington Commanders, en UCLA, y como entrenador de corredores con los Chicago Bears en 2025.

Durante su tiempo en Chiefs, fue entrenador de corredores y coordinador ofensivo la primera década de la carrera de Travis Kelce, por lo que el ala cerrada de Kansas expresó que su regreso es como “un matrimonio que va a retomar su rumbo justo donde lo dejó”.

El público aficionado del exitoso jugador no dejó pasar por alto sus comentarios, señalando inmediatamente que el encuentro futuro entre Kelce y Bieniemy disuelve los rumores de retiro, ya que Travis mencionó que “será increíble verlo de nuevo en el edificio”.

A pesar de que no hay anuncio oficial hasta el momento sobre un retiro o el regreso para otra temporada, los comentarios de Kelce aumentan la esperanza de sus seguidores, quienes sienten alivio de que este capítulo de la NFL aún no llegue a su fin.