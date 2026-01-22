Un golpe a Philadelphia: Christian Parker, rumbo a los Cowboys

Parker dejaría a los Philadelphia Eagles tras una temporada en la que se desempeñó como coordinador del juego aéreo defensivo y entrenador de backs defensivos. Entre sus principales logros destacan el título de Super Bowl de la temporada 2024 y el desarrollo de Quinyon Mitchell y Cooper DeJean, quienes fueron reconocidos como All-Pro de la NFL en 2025.

Además, Parker es considerado discípulo del experimentado coordinador defensivo Vic Fangio, una referencia de peso dentro de la liga.

“Estoy muy contento con esta contratación. La directiva está saliendo de lo habitual y apostando por un coordinador defensivo debutante. La misión es mejorar la secundaria, y Christian Parker es un gran paso para ayudar a resolver ese problema”, escribió Brandon Loree, de Bloggin’ The Boys, en X.

Golpe para los Eagles

La posible llegada de Parker representa un golpe sensible para los Eagles, uno de los rivales directos de Dallas, que además siguen en la búsqueda de un nuevo coordinador ofensivo tras el despido de Kevin Patullo.

“Cuando estuve en el Super Bowl preguntando quién era el entrenador emergente del cuerpo técnico, todos los defensivos mencionaron a Parker. Es una pérdida enorme para los Eagles”, comentó el analista de la NFL de Chat Sports, Chase Senior.

Una defensiva en crisis y un reto enorme

En Dallas, Parker tendrá un reto mayúsculo: tomar las riendas de la defensiva que dejó Matt Eberflus, una unidad que terminó 30.ª en yardas totales permitidas y 32.ª en puntos recibidos por partido. En 2025, además, los Cowboys permitieron más de 500 puntos en una sola temporada, algo inédito en la historia de la franquicia.

Los problemas defensivos de Dallas van más allá del cuerpo técnico. De concretarse su llegada, Parker se convertiría en el cuarto coordinador defensivo distinto en cuatro años.

De cara a la agencia libre, el llamado Equipo de América presenta necesidades en prácticamente todas las posiciones defensivas, con excepción del tackle defensivo. Aunque cuentan con dos selecciones de primera ronda en el próximo draft, darle la vuelta a la situación no será una tarea sencilla.