Cameron Smotherman se desploma en plena ceremonia de pesaje en la UFC Cancelan pelea del estadounidense contra Ricky Turcios. (UFC)

Cameron Smotherman se desplomó durante el pesaje oficial del primer UFC 324 del año.

Este 23 de enero, el peleador estadounidense se presentó en la báscula del T-Mobile Arena, previo a la pelea que sostendría contra Ricky Turcios. Sin embargo, pese a haber marcado 135.5 libras, su combate fue cancelado luego de que Cameron colapsara tras dar un par de pasos sobre el escenario en plena ceremonia de pesaje en la UFC.

Este es el momento exacto en el que Cameron Smotherman se desplomó durante el pesaje oficial del UFC 324.

El colapso ocurrió durante el pesaje estelar del UFC 324

El desplome de Cameron Smotherman ocurrió el mismo día en que Justin Gaethje y Paddy Pimblett cumplieron con el peso reglamentario para la pelea estelar por el campeonato interino de peso ligero del UFC 324.

Smotherman se desvaneció frente a elementos de la Comisión Atlética de Nevada y personal de la UFC, por lo que fue retirado oficialmente de la cartelera junto a su rival Ricky Turcios.





¿Quién es Cameron Smotherman, el peleador que se desplomó en el pesaje del UFC 324?

Cameron Smotherman es un peleador estadounidense de artes marciales mixtas que compite en la división de peso gallo de la UFC.

Llegó al evento UFC 324 como parte de la cartelera preliminar, donde estaba programado para enfrentar a Ricky Turcios en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Su nombre cobró relevancia mediática luego de colapsar durante la ceremonia oficial de pesaje, hecho que derivó en la cancelación inmediata de su combate.

Antes de este episodio, Smotherman había construido su carrera dentro del circuito profesional estadounidense, destacando por su estilo de pelea agresivo y su enfoque en el intercambio de golpeo.

Mohammed Usman fue suspendido 30 meses por uso de testosterona

Además de la controversia generada por el colapso del peleador estadounidense Cameron Smotherman, otro hecho sacudió el panorama del UFC. Se trata de la suspensión de Mohammed Usman, quien fue retirado de una pelea programada contra Valter Walker.

El peso pesado de la UFC, Mohammed Usman, recibió una suspensión de 30 meses por uso intencional de testosterona en septiembre, según informó este jueves la Agencia Antidopaje de Deportes de Combate (CSAD).



