Isabella Fierro planea jugar alrededor de 24 torneos en 2026

Club Campestre de la Ciudad de México. Isabella Fierro (i) junto a Lauren Olivares en la conferencia de Xuntas en la Ciudad de México. (Avelina Merino)

Isabella Fierro ya prepara su calendario de competencias para su retorno al LPGA Tour, la yucateca calcula jugar alrededor de 24 torneos o un poco más en la temporada 2026, que ella iniciará en marzo próximo en California.

Fierro, quien junto a Gaby López son las únicas mexicanas con membresía en el LPGA Tour, está de visita en la Ciudad de México para jugar el Pro-Am Xuntas el lunes 26 de enero, y aprovechó el viaje para hablar, entre otras cosas de su retorno al máximo circuito femenil de golf en los Estados Unidos.

“Empiezo mi temporada en Epson Tour (gira de ascenso), porque los primeros torneos son en Asia y allá solo van las mejores 80 del año pasado en la LPGA por eso no entro al ranking. Estoy muy emocionada de recuperar mi tarjeta LPGA”, dijo Fierro en rueda de prensa convocada por Xuntas.

En su retorno y con la experiencia de haber jugador en LPGA en 2024, Isabella tiene una perspectiva diferente para 2026. “He aprendido mucho”, después de aceptar que en su debut tuvo un desorden general.

Respecto a su calendario competitivo mencionó: “Serán alrededor de 24 torneos o un poquito más…”.

¿Por qué Fierro empezará a jugar en marzo?

La actividad en la LPGA Tour empieza la próxima semana con el Hilton Grant Vacations Tournament of Champions en Orlando y de ahí la gira se va al continente asiático para tener paradas en Tailandia, Singapur y China, torneos a los que solo asisten las 80 mejores de la temporada anterior.

La gira regresa a suelo estadounidense con la Fortinet Founders Cup a jugarse del 19 al 22 de marzo en el Menlo Park de California. Será hasta entonces cuando Isabella juegue su primer torneo de la temporada LPGA.

Mientras tanto para mantenerse activa la yucateca participará en dos torneos del Epson Tour. El Atlantic Beach Classic del 5 al 7 de marzo en Florida y el IOA Golf Classic del 13 al 15 de marzo en Longwood, Florida.

Fierro también habló de la importancia de ser anfitriona en Mayakoba del torneo Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba a jugarse del 30 de abril al 3 de mayo.