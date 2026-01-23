Juan Camilo Vesga lidera el Salvador Open Championship

Salvador Open Championship. Juan Camilo Vesga salió inspirado este viernes en El Encanto Country Club y sorprendió a todos. (Foto especial)

Con una extraordinaria ronda de 63 golpes, el colombiano Juan Camilo Vesga se convirtió en el nuevo líder de El Salvador Open Championship III, en la sexta etapa de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) que se disputa en El Encanto Country Club.

La ronda de 63 (-9) de Vesga empató el récord de campo impuesto en 2024 por el mexicano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez. En el acumulado el colombiano suma lleva 134 impactos (-10) en este torneo que reparte una bolsa de 120 mil dólares, además de puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

En su primer recorrido el colombiano firmó 71 golpes, pero este viernes mostró su mejor versión aprovechando las condiciones del campo y ejecutando con precisión tanto desde el tee como sobre los greens.

“Fue uno de esos días en los que todo empieza a fluir. Me sentí muy cómodo, con mucha confianza y logré mantenerme enfocado golpe a golpe. El campo es exigente, pero cuando te colocas bien desde el tee te da oportunidades”, comentó Vesga.

Empatados en el segundo sitio se localizan el venezolano Manuel Torres y el mexicano Alejandro Madariaga, mientras el líder del viernes José de Jesús Rodríguez se encuentra en un empate al tercer sitio, a cuatro golpes de distancia de Vesga.

Torres firmó ronda de 66 y Madariaga de 67 para que ambos lleven un acumulado de 135 (-9) y están a sólo un golpe de distancia del líder. “Estoy contento con la manera en la que estoy jugando. El Encanto te exige mucha paciencia y creo que he sabido manejar bien el campo”, señaló Torres.

Alejandro Madariaga, el mejor mexicano

Salvador Open Championship. El mexicano Alejandro Madariaga está en posición de poder ganar. (Foto especial)

Madariaga, quien continúa siendo el mejor exponente mexicano, manteniéndose dentro del grupo que buscará dar alcance al líder, también habló sobre su segundo recorrido.

“He jugado sólido y eso es importante en un torneo tan apretado. Hay que seguir enfocados, porque aquí cualquier error puede cambiar el panorama. Estoy con buenas sensaciones para lo que viene”, expresó.

Más atrás en la clasificación, pero aún dentro de los primeros lugares, se ubican jugadores de experiencia internacional como Esteban Jaramillo, Nicolás Quintero, Jorge García, Aram Yenidjeian y el ‘Camarón’ Rodríguez, lo que anticipa un cierre muy competitivo en El Encanto Country Club.