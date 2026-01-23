Julio César Chávez Jr vs. Julián Sacco: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la pelea de box (Agencia EFE, Diario democracia)

La familia Chávez se sube al ring de la Arena Potosí este sábado 24 de enero.

Julio César Chávez Jr. se enfrenta al argentino Julián Sacco en peso crucero, en una sede con capacidad para 20 mil personas, con transmisión nacional.

Además de Chávez Jr, su hermano, Omar Chávez, también se pondrá los guantes en la misma función.





Julio César Chávez Jr. vs Julián Sacco: horario

El hijo de la leyenda deberá demostrar si aún puede sostener un combate a 10 rounds, bajo una presión mediática que no da margen de error.

Del otro lado del cuadrilátero estará Julián Sacco, quien llega al ring de Potosí con récord de 11 triunfos, una derrota y un empate.

La transmisión en vivo de la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Julián Sacco iniciará a las 23:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, las peleas preliminares comenzarán desde la tarde para el público presente en la Arena Potosí.





Canal, dónde y cómo ver en vivo la pelea de Chávez Jr. vs Julián Sacco

La transmisión de la pelea estelar estará a cargo de Azteca Deportes.

Los aficionados al boxeo en México podrán seguir el combate por Azteca Siete en televisión abierta, a través de la app Azteca Deportes o vía online en el canal oficial de TV Azteca Deportes, a partir de las 23:00 horas de este sábado 24 de enero.





Omar Chávez también peleará en la Arena Potosí

Aunque la pelea estelar será protagonizada por Julio César Chávez Jr, su hermano Omar Chávez también regresará al ring para enfrentar al colombiano José Miguel Torres.

Omar vuelve a los cuadriláteros tras su derrota frente a Misael Rodríguez en 2025, por lo que su regreso genera expectativas a nivel nacional.

La familia Chávez está bajo la lupa tras diversas controversias, y este sábado 24 de enero tendrán la oportunidad de demostrar su nivel boxístico, o no...