David Puig se acerca a Patrick Reed en el Dubai Desert Classic

Dubai Desert Classic. El español David Puig podría lograr su segunda victoria de la temporada en el DP World Tour. (ALI HAIDER/EFE)

Patrick Reed se mantuvo sólido en la tercera ronda del Dubai Desert Classic, pero el joven español David Puig dio un gran salto, con ronda de 66 golpes y suma de -10 está a cuatro golpes de distancia del estadounidense. Ambos no deben confiarse, atrás presionan el inglés Andy Sullivan y el noruego Viktor Hovland (suma de -9) en el Emirates Golf Club.

Puig, jugador de los ‘Fireballs’ en LIV Golf luchará por sumar este domingo su segunda victoria en el DP World Tour en la temporada, tras imponerse en la primera prueba del año en Australia.

En su recorrido, el joven catalán embocó siete birdies por un solo bogey, en su mejor actuación de la semana dónde ha ido de menos a más en un campo en el que se estrena en el DP World Tour.

A un solo impacto de Puig se situaron Andy Sullivan y el noruego Viktor Hovland, que firmó la mejor vuelta del día con 65 golpes.

Rory McIlroy, ya sin opciones

Un de los grandes favoritos y ganador en cuatro ocasiones del torneo, el norirlandés Rory McIlroy, no ha logrado arranca. Este sábado firmó un discreto 71 (-1), insuficiente y se halla en el puesto 27, con -3, muy lejos de cabeza, por lo que no tendrá opciones de luchar por el triunfo, antes de volar a Estados Unidos y empezar la temporada en el PGA Tour.

Otros golfistas que integraron el equipo europeo de la Ryder Cup, el inglés Tyrrell Hatton y el irlandés Shane Lowry, comparten sitio 42 con suma de 215 (-1).