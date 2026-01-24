Diablos Rojos se lleva la primera serie

BARRIERON. Con este resultado, Diablos Rojos Femenil arranca su defensa del título con una barrida sobre Jalisco, enviando un mensaje claro al resto de la LMS: el equipo escarlata sigue siendo el rival a vencer. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

La estadounidense Janae Jefferson conectó un cuadrangular solitario en la quinta entrada para darle el triunfo a Diablos Rojos Femenil sobre Charros de Jalisco, y de esa forma se llevaron la serie inaugural de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

Después del jonrón de Jefferson, para el 6-7, la cubana Leannelys Zayas también bateó un vuelacercas que remolcó a Jazmyn Jackson, y Elizabeth Robert pisó home para el 6-10 definitivo en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la capital mexicana.

Las actuales monarcas sufrieron ante las tapatías, que aprovecharon el brazo cansado de Yilián Tornés para meterse en la pelea, en la quinta entrada, y obligar la salida de la cubana. Carley Hoover relevó por las Diablos, y logró frenar el ataque azul.

RALLY TEMPRANERO

La carrera de la quiniela vino en el cierre de la primera, cuando Elisa Cecchetti se embasó en bola ocupada, llegó a tercera por doblete de Jackson y anotó con sencillo de Zayas. Un doble de la catcher Rosangela Jardines empujó a Jazmyn y a Leannelys, para el 0-3.

La reacción de Charros se dio en el tercer rollo, gracias a Eva Voortman, quien se embasó con hit por tercera, avanzó a segunda con toque de sacrificio de Ana López, a tercera por pisa y corre tras elevado de Karime Valles y sencillo de Corint McMillan.

Un hit de Eguchi Mikiko llevó a McMillan a tercera, para que anotara en un “tira tira”, mientras ella se robaba segunda, para el 2-3.

En el siguiente episodio, Jalisco mantuvo el ritmo y anotó dos más, en los spikes de Valeria Quiroga y Natalie Wideman, para irse por vez primera al frente, 4-3.

REACCIÓN ESCARLATA

Sin embargo, Diablos contratacó en el cierre, al hilar un rally que trajo a home a Ximena Guerrero, Jefferson y Cecchetti, para retomar la punta, 4-6.

Fue un juego de volteretas, y Charros empató en la quinta, con un batazo de cuatro esquinas de la japonesa Eguchi Mikiko, quien se trajo a McMillan.

Fue entonces cuando volvió a saltar el talento de Jefferson, la representante de Team USA, quien prendió el lanzamiento de Angela Cota, para sacar la pelota del terreno de juego y darle el triunfo a las escarlatas, 6-7.

Ya con la ventaja de su lado, Diablos extendió la ventaja con tres carreras en la sexta, con jonrón de Zayas, empujando a Jackson y Robert entrando con ‘wild pitch’.

De esta forma Diablos Rojos estrena su corona de la LMS, al barrer la serie corta a Jalisco.

Este sábado las rojas recibirán en el Estadio Alfredo Harp a las Naranjeros de Hermosillo, a las 17:00 horas.