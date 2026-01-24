Manuel Torres triunfa en El Salvador Open Championship

El Encanto Country Club. El venezolano Manuel Torres se llevó la victoria en el primer hoyo de desempate. (Jorge Reyes)

En una emocionante ronda final, el venezolano Manuel Torres se llevó la victoria en el torneo Salvador Open Championship III, tras imponerse en el primer hoyo de desempate al mexicano Alejandro Madariaga y con ello sumar su segundo título de la Gira Profesional Mexicana (GPM), en la sexta etapa de la temporada 2025-26 que durante tres días de jugó en El Encanto Country Club.

Madariaga se encontraba de líder hasta el hoyo 15, pero un doble bogey en el hoyo 17 lo hicieron terminar en par de campo (72 golpes). Torres hubiera ganado sin problema de no ser por cometer bogey en el hoyo 18, lo que provocó que ambos terminaran en par de campo y suma de 207 golpes (-9) por lo que todo se definiría en playoff, y fue Torres quien ganó en el primer hoyo de desempate.

Ambos jugadores brindaron una sólida demostración de buen golf, pero fue Torres quien firmar par, mientras el mexicano registró bogey en el hoyo 18 y en ese momento sepultó su sueño de ser campeón.

Pero la emoción ya venía de más atrás, cuando en el hoyo 11 se llenó de alta tensión, cobrando factura a varios contendientes, entre ellos el propio Manuel Torres, quien registró un triple bogey que parecía alejarlo del título. Sin embargo, el venezolano mostró carácter, temple y una notable fortaleza mental para recuperarse y mantenerse en la pelea.

“Fue una ronda muy dura, con muchos altibajos. En el hoyo 11 pensé que se me escapaba el torneo, pero seguí creyendo, me mantuve paciente y confié en que todavía podía pasar algo”, señaló el campeón.

“Ganar aquí, en un campo tan exigente y de esta manera, es algo que voy a recordar toda mi vida”, agregó el campeón, quien acabó con una racha de casi cinco años sin ganar en la GPM.

Solo cerca. Alejandro Madariaga jugó uno de sus mejores torneos en la GPM. (Foto especial)

La decepción era evidente en Madariaga. “Duele perder así, pero también me deja muchas cosas positivas. Jugué un gran torneo y estuve en la pelea hasta el final. Manuel jugó muy bien el desempate y se merece la victoria”, expresó el mexicano, quien firmó una de las mejores actuaciones de su carrera dentro de la GPM.

El tercer puesto fue compartido por el venezolano Jorge García y el colombiano Juan Camilo Vesga, ambos con 208 golpes (-8). Vesga, quien había iniciado la ronda final como líder, vio comprometidas sus aspiraciones tras un cuádruple bogey en el hoyo 11, error que prácticamente dilapidó su oportunidad de conquistar su primer título en el circuito mexicano.

“Fue un torneo muy intenso. El campo no perdona y hoy quedó demostrado. Me voy contento con mi juego y con este resultado, porque confirma que voy por buen camino”, comentó Jorge García, quien firmó uno de los mejores resultados de su temporada.

En otros resultados destacados, José de Jesús Rodríguez terminó en empate al sitio 12, Esteban Toledo, cuatro veces ganador del Champions Tour, concluyó su participación en la posición 19, mientras que el mejor amateur del certamen fue el mexicano Frank Cabeza, quien finalizó en el sitio 14 con 214 impactos, dos bajo par.