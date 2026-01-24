Novak Djokovic llega a 400 victorias y se instala en 8vos en el Abierto de Australia

Australian Open. Novak Djokovic (i) y Botic Van De Zandschulp se dan la mano después de disputar el partido en Melbourne. (LUKAS COCH/EFE)

El serbio Novak Djokovic superó en tres sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp, selló su victoria 400 en un Grand Slam y alcanzó los octavos de final del Abierto de Australia por decimoctava vez en su carrera tras vencer por 6-4, 6-4 y 7-6(4).

El ganador de 24 Grand Slams, 10 de esos títulos en Australia, tardó dos horas y 44 minutos en solventar el choque de tercera ronda, jugará en octavos con el ganador del partido entre el checo Jakub Mensik y el estadounidense Ethan Quinn.

El serbio dio alcance Roger Federer como el jugador en la historia con más presencia en la cuarta ronda de Melbourne, pese a sufrir una torcedura en el tobillo derecho que encendió levemente las alarmas de su entorno.

Nole enciende alarmas al caer al inicio del tercer set

Al inicio del tercer set el serbio cayó producto de una torcedura y estuvo varios minutos reparando el pie. De eso se aprovechó Van de Zandschulp para romper el saque de Nole y ponerse con 3-1 en el tercer set.

De todas formas, el partido lo tenía encarrilado Djokovic, que se había apuntado los dos primeros sets y que después solventó la situación con premura. Equilibró el juego con un ‘break’ y aceleró hacia el triunfo.

Djokovic, que tuvo que aplicarse para evitar el cuarto set. Tuvo dos puntos de parcial, pero su rival no los aprovechó. Fue un alivio cuando selló la victoria, más sufrida al final de lo que pareció.

Nole llega a los octavos de final en un Grand Slam por 70ª vez y se adueña del récord de la Era Abierta de más participaciones en octavos de final individuales masculinos en los Grand Slams, por delante de Federer.

Hombre con más edad en alcanzar los 8vos de final

Con 38 años y 255 días Nole se erigió en el hombre de mayor edad en alcanzar los octavos de final en Melbourne desde 1988. Desde entonces, solo dos jugadores mayores de 38 llegaron a octavos de final aquí: Federer (38 años y 178 días) en 2020 y Gael Monfils (38 años y 147 días) en 2025.

El triunfo del serbio sobre Van de Zandschulp eleva a 102 sus partidos ganados en el Abierto australiano, que iguala los de Federer, el otro único jugador que superó las 100 victorias en partidos individuales.

Semifinalista en las dos últimas ediciones, retirado el pasado año ante el alemán Alexander Zverev y antes frente al italiano Jannik Sinner, apunta a su undécimo éxito en Australia.

Tiene 101 títulos en el circuito, los dos últimos conseguidos el pasado año, y ahora espera al ganador del duelo entre el checo Jakub Mensik y el estadounidense Ethan