Santiago González se suma a los eliminados en el Abierto de Australia

Grand Slam. Santiago González no pasa de la segunda ronda en el Abierto de Australia. (Foto especia)

Santiago González terminó su participación en el Abierto de Australia, el mexicano en pareja con el neerlandés David Pel, fue eliminado en la segunda ronda de dobles por la pareja conformada por el indio Yuki Bhambri y el sueco André Göransson.

Tras la eliminación de Santiago, México se queda sin representantes en el primer Grand Slam de la temporada.

González y Pel cayeron por parciales de 6-4, 6(5)-7 y 3-6 frente Bhambri y Göransson en una de la canchas del Melbourne Park .

Pese a que la primera manga fue para la dupla mexicana-neerlandesa gracias a lo sólido del servicio, en la segunda los rivales reaccionaron, pese al calor extremo que predomina en el Melbourne, y empataron el encuentro.

El veracruzano González de 42 años repite eliminación en la segunda ronda, al igual que el año pasado. En su palmarés, su mejor resultado en este Grand Slam fue en 2012 y 2020, en los que llegó a los cuartos de final.

La eliminación del mexicano González se suma a las de sus connacionales Miguel Ángel Reyes Varela y Giuliana Olmos en dobles y a la de Renata Zarazúa en dobles.