AGVM, tricampeón absoluto de la Copa Challenge del Campeonato Nacional Interzonas

TRIUNFO. Al centro, Lucca Mateo Buenrostro, campeón individual Cat. Campeonato.

Con viento fuerte como protagonista y un nivel competitivo digno del calendario nacional, concluyó en El Bosque Country Club la edición XIV del Campeonato Nacional Interzonas, disputado del 22 al 25 de enero, con 105 jugadores provenientes de cinco zonas del país.

El equipo de la Asociación de Golf del Valle de México (AGVM) se consagró tricampeón de la prestigiosa Copa Challenge, sumando 1339 puntos, por encima de Zona Centro (919) y GADO (850), reafirmando así una hegemonía sostenida desde 2024.

CATEGORÍA CAMPEONATO: DOMINIO DE AGVM Y BOLETO AL CNA 2026

En la Categoría Campeonato, AGVM se quedó con el título gracias a un sólido acumulado de 451 golpes, representado por Manuel Villavicencio, Mauricio Leyva y Claudio Sánchez. Zona Centro finalizó con 462, mientras que Zona Sur se quedó con 465.

El gran protagonista individual fue Lucca Mateo Buenrostro (GADO), quien se mantuvo firme toda la semana para conquistar el trofeo con 220 golpes (+4). Este resultado le otorgó el boleto al Campeonato Nacional Amateur 2026. Le siguieron Manuel Villavicencio (AGVM, 224) y Juan Carlos Hidalgo (Sur, 227)

AVANCES POR CATEGORÍAS: COMPETENCIA EQUILIBRADA

En la Categoría AA, la Zona Norte levantó el título con 491 golpes (+59), integrada por Mauricio Martínez, Omar Ochoa y Ricardo Dávila. GADO terminó segundo con 495 y Centro tercero con 497.

En la Categoría A, Valle de México volvió a imponerse con 476 golpes, liderado por Fernando Peralta, Álvaro Huerta y Rodrigo Peralta. Norte y Centro completaron las posiciones de honor.

MAYOR PROFUNDIDAD COMPETITIVA POR EQUIPOS

La Categoría B también quedó en manos de AGVM, que registró 519 golpes (+87) con Erik Hernández, Jorge Serrato y Jair Alfredo Pérez. Zona Centro ocupó el segundo puesto con 527, mientras que Zona Norte cerró con 546.

En la Categoría C, la victoria fue para GADO, que alcanzó 549 golpes (+117) gracias al desempeño conjunto de Bernardo Báez, Leonardo Ruiz y Leonardo David Navarro.

AGVM COMPLETA UNA ACTUACIÓN MEMORABLE

El dominio de Valle de México continuó en la Categoría D, donde se coronaron con 517 golpes (+85) a través de Jaime Moreno, Alejandro Fernández y José Antonio Sisiliano.

Finalmente, en la Categoría E, AGVM selló un cierre perfecto al proclamarse campeón con 564 golpes (+132) con el equipo formado por José Luis Matarredona, Carlos Sánchez y Víctor Manuel Medina.