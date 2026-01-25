Seahawks vencen a Rams en un duelo explosivo y avanzan al Súper Bowl de Santa Clara

ESPECTACULAR. Seattle conquista el título de la NFC en un duelo vibrante. (Foto @Seahawks).

Los Seattle Seahawks derrotaron este domingo 31-27 a los Los Ángeles Rams y sellaron su clasificación al Súper Bowl del 8 de febrero, que se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde enfrentarán a los New England Patriots.

Fue un partido de ida y vuelta, lleno de ofensivas explosivas, en el que Seattle supo responder cada golpe del rival para reclamar su primer boleto al Súper Bowl en diez años, desde su aparición en la edición XLIX.

SAM DARNOLD FIRMA LA MEJOR ACTUACIÓN DE SU CARRERA

El mariscal de campo Sam Darnold jugó el mejor partido de su trayectoria: lanzó para 346 yardas, conectó tres pases de anotación y lideró a los Seahawks con temple en los momentos decisivos del encuentro.

La precisión, lectura y agresividad de Darnold fueron determinantes para desequilibrar a la defensa angelina, que no pudo contener la variedad de ataques de Seattle. Su actuación reafirma su consolidación como el líder ofensivo del equipo en su mejor temporada como profesional.

LOS SEAHAWKS ENFRENTARÁN A UNOS PATRIOTS RENACIDOS

Seattle se medirá a los New England Patriots, que horas antes vencieron 10-7 a los Denver Broncos en un duelo defensivo para asegurar el título de la AFC. El joven pasador Drake Maye, revelación de la temporada, encabezará al cuadro de Nueva Inglaterra en su regreso al gran escenario.

Será un choque entre dos quarterbacks en ascenso y dos equipos que han construido campañas sólidas a partir de defensas oportunas y ataques verticales.

UN SÚPER BOWL CON TINTES DE RENOVACIÓN

Con Seahawks y Patriots en Santa Clara, el Súper Bowl ofrecerá un duelo fresco, con protagonistas distintos a los habituales de la última década.Seattle buscará su segundo trofeo Lombardi, mientras que New England intentará regresar a lo más alto tras varios años de reconstrucción post-Tom Brady.

El 8 de febrero, el Levi’s Stadium será el escenario de un enfrentamiento marcado por la juventud, la ambición y la oportunidad de iniciar una nueva era en la NFL.