La selección deja dudas

VENCEN, PERO NO CONVENCEN. Puede ir uno u otro por derecha, en la central, delantera o media, pero al final, esta selección sigue sin gustarnos. (LUIS GANDARILLAS/EFE)

Dos victorias en dos partidos… ¿intrascendentes? Sí, totalmente. Para todas y todos, menos para el más importante, Javier Aguirre.Solamente para “El Vasco” y algunos de los jugadores que convocó estos partidos serán relevantes, pero justo para ellos se hicieron; así que todas las críticas, las reseñas negativas y el aburrimiento que nos provocaron simple y sencillamente no deben importarles.

POSICIONES ABIERTAS Y JUGADORES SEÑALADOS

¿Conclusiones? Puede haber muchas, pero hablar de jugadores en específico cae en gustos personales y en lo que busca Aguirre. Creo que Richie Ledezma puede tener oportunidades importantes para meterse como lateral derecho.Así como hay jugadores que buscan subirse, hay otros que insisten en demostrar que no están listos, y uno de ellos es Jorge Sánchez. Esa posición sigue sin estar definida, con Israel Reyes llevando la ventaja.

LA PORTERÍA VUELVE A GENERAR INCERTIDUMBRE

Otra posición que deja dudas es, nuevamente, la portería. Parecía que con “Tala” Rangel como titular en los dos juegos la decisión era obvia, pero el arquero de Chivas cometió errores que reabren la discusión.Cuidado con Memo Ochoa. Soy de los que piensa que estará en la lista definitiva y, en una de esas, puede colarse hasta la titularidad. No hay que olvidar que sus mejores momentos han sido justamente en Copas del Mundo.

LA LISTA DEFINITIVA Y DECISIONES PENDIENTES

Aguirre dijo que tiene el 80% de la lista asegurada y que veríamos prácticamente la final en los amistosos de marzo. Ojalá estos dos partidos le ayuden a llenar los huecos.Si repite a alguno de los que sorprendieron en esta convocatoria, es porque le funcionaron.

FALTÓ PROBAR A MÁS JUGADORES

No entiendo por qué hubo jugadores que no tuvieron ni un minuto; incluso en esta clase de partidos era para verlos en la cancha. Ojalá hayan hablado con ellos antes del viaje.Esta fue una selección de Liga MX, y preocupa que ni siquiera los mejores jugadores locales sean claramente superiores a Panamá o Bolivia. Esa es la realidad de nuestro futbol.

UN EQUIPO QUE SIGUE SIN CONVENCER

Nos centramos en los nombres, pero al final, esté quien esté, esta selección deja muchas dudas y sigue sin convencer.Puede ir uno u otro por derecha, en la central, delantera o media, pero al final, esta selección sigue sin gustarnos.