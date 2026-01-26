León vs Monterrey Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Rayadas en la Liga MX Femenil

León vs Monterrey Femenil Rayadas visitan la casa de las esmeraldas con el objetivo de mantener el paso perfecto en la Liga MX Femenil (Crónica Digital)

León y Monterrey Femenil protagonizan hoy uno de los partidos más interesantes de la jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido: horario y dónde ver.

El estadio Nou Camp será testigo de cómo la Rayadas intentan salir con los tres puntos para mantenerse como líderes generales del futbol femenil mexicano.

Previa y pronóstico León vs Monterrey Femenil | Partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

León Femenil atraviesa un inicio complicado, con apenas dos puntos tras cuatro jornadas, resultado de empates y derrotas que mantienen al equipo hundido en la parte baja de la tabla.

La falta de contundencia ofensiva ha sido un problema recurrente para las fieras, aunque el empate sin goles ante Santos Laguna en la fecha anterior mostró una ligera mejoría defensiva.

Rayadas vive el escenario opuesto. Con 12 unidades y condición de invicto, Rayadas se mantiene como una de las escuadras más sólidas del campeonato.

Su equilibrio entre defensa y ataque las catapultaron a los primeros puestos y el triunfo 2-1 ante Cruz Azul reafirmó su etiqueta de candidata al título. Además, el historial reciente frente a León favorece claramente al conjunto regiomontano, con victorias en los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025.

El pronóstico se inclina hacia Monterrey por plantel y momento futbolístico. León buscará resistir desde el orden táctico y aprovechar la localía para competir, pero la diferencia de planteles perfila una victoria para Rayadas, que tiene en sus filas a la goleadora Lucía García.

¿A qué hora juegan León vs Monterrey Femenil hoy?

El partido que cierra la Jornada 5 del Clausura 2026 se disputa este lunes 26 de enero a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido León vs Monterrey Femenil?

La transmisión en vivo no es gratis. El duelo entre León Femenil y Monterrey Femenil estará disponible en México a través de plataformas digitales. El encuentro podrá seguirse por FOX One y Tubi.

Alineaciones probables León vs Monterrey Femenil

Rayadas: Paola Manrique; Alejandra Lua, Carol Cázares, Daiane Medeiros, Daniela Monroy; Diana García, Sofía Martínez, Fátima Servín, Allison Veloz; Lucía García y Christina Burkenroad

León Femenil: Natalia Acuña; Ana Gaby Lozada, Marissa García, Danya Gutiérrez; Ruth Bravo, Alexxandra Ramírez; Trudi Carter, Luciana Riefkohl, Itzell Alemán, Yashira Barrientos