Álvaro Ortiz disputará The Panamá Championship en uno de los campos más retadores del KFT

Nuevo reto. Álvaro Ortiz ha jugado El Panamá Championship en cuatro ocasiones y va por su tercer corte. (Foto especial)

El Korn Ferry Tour disputa esta semana el primero de sus cinco torneos de la temporada en América Latina con The Panamá Championship, que tendrá como sede el Club de Golf de Panamá a jugarse entre el 29 de enero y el 1 de febrero.

Los otros cuatro torneos serán en Colombia, Argentina, Chile y México con el Tulum Championship at PGA Riviera Maya a suceder entre el 16 y 19 de abril.

Al Club de Golf Panamá se ha presentado un field de 144 jugadores de 20 países, entre ellos México, con Álvaro Ortiz como su único representante y quien ya jugó los dos primeros torneos de la temporada en Bahamas.

Ortiz de 30 años jugará The Panama Championship por cuarta vez. Ha superado el corte dos veces y su mejor presentación fue un T36 en 2024.

El tapatío terminó en el sitio No. 26 en la Lista de Puntos la temporada 2025, siendo su mejor campaña en el Korn Ferry Tour y estuvo cerca de lograr su tarjeta al PGA Tour para la actual campaña.

Ortiz ganó el 61º Abierto Mexicano de Golf 2020 del PGA Tour Latinoamérica. Aquel año fue No. 4 en la Lista de Puntos para ganar por primera vez el ascenso al Korn Ferry Tour. Otro punto a destacar de Ortiz es que ganó el Latin America Amateur Championship (LAAC) en 2019.

El campo del Club de Golf de Panamá (Par-70 de 7,534 yardas) se conoce como uno de los campos de golf más complicados que juega el Korn Ferry Tour. En el ranking de los campos más difíciles del Tour ha ocupado el primer lugar en seis ocasiones (2004, 2008, 2009, 2019, 2023 y 2024). Además, ha sido el segundo campo más difícil varias veces, la más reciente en 2025, cuando el promedio de golpes por ronda en 2025 fue de 71.24 (+1.24).

Por lo que Ortiz y el resto del field tendrán una semana de gran reto en territorio panameño.