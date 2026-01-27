Bill Belichick queda fuera del Salón de la Fama en su primer año

¡Molesto! Bill Belichick no logró alcanzar los 40 votos de 50 requeridos para su inducción. (Foto especial)

Bill Belichick, el entrenador en jefe más laureado de la era moderna en la NFL y ganador de seis Super Bowls como head coach, no fue elegido para el Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad.

Belichick, quien suma ocho anillos de Super Bowl (seis como entrenador en jefe de los New England Patriots y dos como coordinador defensivo de los New York Giants) no logró alcanzar los 40 votos de 50 requeridos para su inducción. A pesar de su dominio de dos décadas en la NFL y una colección de récords difícilmente igualable, el comité votante optó por dejarlo fuera en esta primera ronda.

Belichick compitió este año con Robert Kraft, dueño de los Patriots, y tres candidatos del comité de veteranos, lo que dividió los votos. Su exclusión también retrasa la posible inducción de otros entrenadores históricos como Mike Shanahan, Tom Coughlin y Mike Holmgren.

Debe esperar a ser inmortal

Con marca de 333-178, 17 títulos divisionales y nueve campeonatos de conferencia, Belichick era considerado un ingreso seguro en primera votación. Ahora, deberá esperar al menos un año más para buscar la inmortalidad en Canton.

El entrenador, de 73 años, fue notificado por un representante del Salón de la Fama, noticia que lo dejó “perplejo” y “decepcionado”, según personas cercanas a él. En conversaciones privadas, habría cuestionado la decisión con frases como: “¿Seis Super Bowls no son suficientes?” y “¿Qué más tiene que hacer alguien?”.

Le afectan escándalos de Spygate y Deflategate

De acuerdo con diversos reportes en Estados Unidos, la exclusión de Belichick no se debió por sus logros deportivos. Algunos miembros del comité señalaron que los escándalos de Spygate y Deflategate volvieron a surgir como tema de debate, influyendo negativamente en la votación. Una fuente describió el proceso como “político” y sugirió que ciertos votantes consideraron necesario “hacerle esperar un año” como castigo simbólico.

La decisión ha sido catalogada como “inexplicable” dada la magnitud de su legado: múltiples récords de victorias, apariciones en postemporada, dominio divisional y permanencia prolongada en la élite competitiva.

Aunque no fue exaltado en esta ocasión, su nombre seguirá siendo candidato para futuros ciclos de votación. La promoción del Salón de la Fama 2026 se anunciará durante la semana del Super Bowl, y queda por verse si la presión pública, el análisis histórico de su legado y el paso del tiempo suavizarán las posturas del comité para que Bill Belichick pueda ingresar a la inmortalidad de la NFL.